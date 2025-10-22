난로학원과 협업 프로그램

[헤럴드경제=전새날 기자] 아모레퍼시픽 브랜드 설화수는 지난 20일 북촌 설화수의집에서 미국 뉴욕을 대표하는 셰프들에게 한국의 아름다움을 전하는 프로그램을 진행했다.

이번 행사는 글로벌 한식 산업화와 인재 양성을 목표로 설립된 비영리 사단법인 난로학원과 협업으로 마련됐다.

뉴욕의 한식 레스토랑 아토믹스의 박정은 대표를 비롯해 멕시코 요리를 현대적으로 재해석한 코리마의 미슐랭 오너 셰프(주인 겸 주방장) 피델 카바예로, 프렌치와 일본 요리를 결합한 레스토랑 유의 오너 셰프 유 시마노 등이 함께했다.

이들은 한국의 단색화를 모티브로 한 설화수의 지함보 한복을 입고 북촌길을 걸으며 한옥의 고즈넉한 분위기를 즐겼다. 또 설화수의 핵심 원료인 인삼에 대한 설명을 들으며 한국적 미감과 정서를 체험했다.

설화수 관계자는 “한국 전통의 미학과 브랜드가 지닌 문화적 깊이를 나누며 글로벌 차원에서 한국적인 아름다움을 널리 알리는 데 일조할 것”이라고 말했다.