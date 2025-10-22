[헤럴드경제=문혜현 기자] 김용범 대통령실 정책실장은 22일 방미 배경과 관련해 “양국 간에 의견이 많이 좁혀져 있는데 추가로 한두 가지 더 아직까지 양국의 입장이 팽팽하게 대립하는 그런 분야가 있다”고 밝혔다.

김 실장은 이날 오전 인천국제공항에서 기자들과 만나 이같이 말하고 “그래서 나와 있는 그런 한두 가지 쟁점에 대해서 우리 국익에 맞는 타결안을 만들기 위해서 이틀 만에 다시 나가게 됐다”고 설명했다.

김 실장은 이날 김정관 산업통상부 장관과 미국 워싱턴DC로 향한다. 현지에서 두 사람은 협상 상대방인 하워드 러트닉 미국 상무부 장관과 만나 한미 관세 협상 후속 협의에 나설 전망이다.

김 장관은 ‘실무선에서 협상을 마무리하러 간다고 봐도 되느냐’는 물음에 “마무리라기보다는 마지막 순간까지 계속 긴장의 시간이 있을 것 같다”면서 “마지막 1분 1초까지 우리 국익이 관철되는 안을 만들기 위해서 노력하겠다”고 말했다.

아시아태평양경제협력체(APEC) 계기 한미 간 합의된 내용만 먼저 타결하는 방안과 관련해 김 실장은 “쟁점이 남아 있는 상태에서 특정 시점까지만 합의된 그 내용을 갖고 양해각서(MOU)를 하고 그런 안은 정부에서 고려하지 않고 있다”면서 “7월 31일날 양국 간에 타결된 그 안을 실행할 수 있는 지금 말한 MOU 전체에 대해 양국 간에 합의가 되어야 성과물로 마무리가 된다”고 했다.