- 신경퇴행성 질환·암·감염병·당뇨병 연결하는 분자 네트워크 규명

[헤럴드경제=구본혁 기자] 다양한 난치성 질환들은 임상적으로는 서로 다른 형태를 보이지만, 분자 수준에서는 공통된 양상을 보인다는 사실이 주목받고 있다. 그러나 이러한 질환 간의 연계성과 분자적 연결 고리는 아직 명확히 밝혀지지 않았다.

국내 연구진이 알츠하이머병과 파킨슨병 같은 신경퇴행성 질환과, 암, 감염병, 제2형 당뇨병 사이의 연관성을 분자 수준에서 규명하며 난치성 질환 치료의 새로운 방향을 제시했다.

한국기초과학지원연구원(KBSI) 첨단바이오의약연구부 이영호 박사 연구팀은 KAIST 화학과 임미희 교수 연구팀, 건국대학교·영국 캠브리지대학교·일본 토호쿠대학교의 공동 연구진과 함께 서로 다른 질환들을 연결하는 광범위한 분자적 연관성을 체계적으로 규명했다고 발표했다.

연구진은 임상적으로 서로 다른 양상을 보이는 신경퇴행성 질환, 암, 감염병, 제2형 당뇨병이 단백질 오접힘(Protein Misfolding)과 응집(Aggregation), 만성 염증, 신호전달 경로 이상과 같은 공통된 분자적 과정을 가진다는 점에 주목했다. 특히 단백질 오접힘과 응집을 통한 크로스 시딩(Cross-seeding) 현상으로 서로 다른 단백질 간의 상호작용이 가능함을 확인하고, 이로 인해 신경퇴행성 질환 내 질환-질환 간 연계성과 공병리(Co-pathology)가 발생함을 규명했다.

이번 총설은 서로 다른 질환들이 단백질 오접힘 등 공통된 분자 기전을 통해 연계될 수 있음을 보여주며, 난치성 질환에 대해 개별적으로가 아닌 생체 시스템 전체의 상호작용 네트워크 속에서 이해해야 한다는 새로운 연구 관점을 제시했다. 이러한 접근은 질병의 근본 원리에 대한 이해를 넓히고, 복합 질환의 핵심 병리 과정을 표적으로 하는 새로운 치료 전략 개발의 가능성을 열어준다.

임미희 KAIST 교수는 “이번 총설이 미지의 질병-질병 상호작용의 분자 기전에 대한 심도 있는 탐구를 촉진하기를 바란다”면서 “공통된 병리학적 기반을 규명함으로써, 기존 약물을 신경퇴행성 질환 치료에 보다 효과적으로 재활용할 수 있고, 혁신적인 진단 및 치료 전략 개발을 가속화하며, 궁극적으로 환자들의 다중 질환 부담을 줄이는 데 기여할 수 있을 것”이라고 말했다.

이영호 KBSI 박사는 “다학제적 융합 지식과 기존 연구결과 및 데이터를 통합 분석하여, 신경퇴행성 질환과 무관해 보이는 다양한 질환들 사이의 분자적 연계성을 규명하고 기전을 제시했다”면서 “이러한 통찰을 통해서 난치성 질환의 발병과 진행의 복잡성을 이해하기 위한 새로운 개념적 틀을 제공함과 동시에 여러 난치성 질환을 동시에 다룰 수 있는 치료제 개발의 토대를 마련할 수 있었다”고 밝혔다.

이번 연구결과는 신경과학 분야 국제학술지 ‘Translational Neurodegeneration’에 10월 17일자로 온라인 게재됐다.