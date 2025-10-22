[헤럴드경제=양대근 기자] 볼보자동차코리아(대표이사 이윤모)가 SBS 금토드라마 ‘우주메리미’에 플래그십 모델인 XC90, S90을 비롯해 XC60, XC40, EX30 등 볼보자동차의 주요 모델들을 지원한다고 22일 밝혔다.

지난 10일 첫 방영된 SBS 금토드라마 ‘우주메리미’(연출 송현욱, 황인혁/극본 이하나/제작 스튜디오S, 삼화네트웍스)는 최고급 신혼집 경품을 차지하기 위해 90일간 위장 결혼을 하는 두 남녀의 달달살벌한 90일간의 위장 신혼기를 그린 로맨스 코미디 드라마이다. 배우 최우식과 정소민이 주인공으로 출연해 유쾌한 현실 로맨스 케미를 선보인다. ‘우주메리미’는 방영 시작 2화 만에 최고 시청률 9.7%를 달성하고 디즈니플러스 TV쇼 부문 월드와이드 2위, 한국 및 아시아 주요 국가 등 주요 국가에서는 1위를 기록하며 인기몰이 중이다.

볼보자동차코리아는 극 중 80년 전통의 대한민국 최초의 제과점 ‘명순당’의 4세이자 마케팅 팀장인 ‘김우주’(최우식 분)에게는 플래그십 SUV ‘XC90’을, 최우식과 정소민의 위장 결혼을 파헤치는 보떼백화점 상무 ‘백상현’(배나라 분)에게는 플래그십 세단 ‘S90’을 지원해 캐릭터의 세련되고 고급스러운 이미지를 선사한다.

이 외에도 브랜드 내 누적 판매 1위이자, 글로벌 베스트셀링 SUV ‘XC60’을 비롯해 프리미엄 컴팩트 SUV ‘XC40’, 차세대 프리미엄 전기 SUV ‘EX30’ 등을 다양한 배역에 지원해 드라마를 통해 스웨디시 프리미엄의 정수를 선보인다.

볼보자동차코리아 이만식 전무이사는 “전 세계인의 사랑을 받는 K-드라마를 통해 볼보자동차의 대표 모델들을 선보일 수 있게 되어 기쁘다”며, “앞으로도 다양한 마케팅 활동을 통해 고객과의 접점을 넓힐 수 있도록 노력하겠다”고 전했다.

한편, 볼보자동차코리아는 올해 차세대 프리미엄 전기 SUV ‘EX30’을 비롯해 상품성을 강화한 신형 XC90, S90, XC60 등을 출시한 바 있다. 최근에는 컨슈머인사이트(Consumer Insight)의 ‘2025 자동차 기획조사’에서 제품 만족도(TGR) 부문 통합 단독 1위 및 6년 연속 1위, 서비스 만족도(CSI) 부문에서도 6년 연속 유럽 브랜드 1위를 달성하며 국내 수입차 시장에서 스웨디시 프리미엄 브랜드의 존재감을 선보이고 있다.