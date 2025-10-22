대대손손 이벤트 3세대 이상 거래 가족 선정 사은품

[헤럴드경제=유동현 기자] 하나증권은 손님 중심 가치 문화의 일환으로 진행한 대대손손 가족 손님 이벤트의 당첨자를 선정했다고 22일 밝혔다.

이번 이벤트를 통해 3세대 이상 하나증권에서 거래 중인 가족 손님 중 30명에게 사은품을 전했다. 당첨자 중 10명에게 3세대가 함께 이용 가능한 고급 호텔 이용권, 20명에게는 커팅 보드를 제공했다.

하나증권은 올해를 ‘손님 중심 가치 문화’ 정착의 원년으로 삼고 손님의 목소리와 경험을 기업 전략의 출발점으로 삼는 ‘손님 중심 경영’을 전사적으로 추진하고 있다. 손님 사용자 경험 빅데이터를 기반으로 설문을 통한 감정데이터를 추가해 손님 가치 중심의 프로세스 개선에 나서고 있다.

하나증권은 회사 발전에 기여한 손님의 공로를 기리기 위한 ‘명예의 전당’을 준비중이다. 다양한 부문(수익 기여, 고액 자산, 장기 거래, 회사 공헌)에서 선정할 예정이며, 선정된 손님에게는 감사의 뜻으로 명예의 전당 헌액, CEO 주관 프라이빗 세미나 등을 개최할 예정이다.

강성묵 하나증권 대표는 “오랜 기간 거래 중이신 손님에 대한 감사의 마음을 전하고, 직원에게는 손님은 회사와 함께 동반 성장하는 공동체임을 인식하기 위해 준비한 시리즈”라며 “올해 첫 행사를 시작으로 매년 연례화하여 하나증권만의 차별화된 손님 중심 가치 문화를 조성할 것” 이라고 했다.