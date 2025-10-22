기업 CI와 스토어·서비스 BI 분리 31일까지 열흘간 새 캠페인 전개

[헤럴드경제=강승연 기자] 무신사가 2018년 이후 7년 만에 새로운 스토어 로고와 BI(Brand Identity) 체계를 공개한다고 22일 밝혔다. 온·오프라인 스토어 및 서비스로 정체성을 분리하고, 글로벌 지역을 포함한 사업 영역 확장성을 강조하겠다는 전략이다.

새 BI는 영문 대문자 ‘MUSINSA’로 쓰였던 로고를 더욱 두껍고 단단하게 표현했다. 이는 무신사가 패션 플랫폼을 넘어 글로벌·오프라인 등으로 사업 영역을 넓히며 K-패션 대표 기업으로 상징성과 확장성을 강조하는 의미를 담고 있다.

새로운 BI는 온라인 스토어와 오프라인에서 운영 중인 편집숍과 향후 오픈 예정인 신규 점포 내·외부에 부착할 안내판, 사이니지 등에도 적용된다. 특히 오프라인 스토어에 볼드한 새 BI를 적용하면 가시성이 높아져 고객 관심을 높이는 데도 효과적일 것으로 기대하고 있다.

무신사는 BI 리뉴얼을 기념해 오는 31일까지 열흘간 ‘더 볼드하게, 새로워진 무신사’를 슬로건으로 브랜딩 캠페인을 펼친다. 무신사 스토어에서 상품을 구입한 고객을 대상으로 랜덤 쿠폰과 무신사머니 지급 등 이벤트가 진행된다.

무신사 관계자는 “2018년 연 매출 1000억원대였던 무신사는 7년 만에 10배 이상 성장을 통해 1조원 매출을 돌파했고 패션 버티컬 플랫폼을 넘어서 뷰티, 스포츠, 라이프스타일 등으로 카테고리 확장과 비즈니스 영역을 키워오고 있다”며 “이번 BI 리뉴얼 발표는 앞으로도 온·오프라인 스토어 성장은 물론 글로벌 사업 확장까지 이뤄내 대한민국 대표 패션 기업으로서 의지를 담아낸 것”이라고 말했다.