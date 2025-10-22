美 LACP 비전 어워즈 최고 등급 ‘플래티넘(Platinum)’ HL만도∙HL클레무브 등 수상

[헤럴드경제=김성우 기자] HL그룹(회장 정몽원)은 핵심 계열사 HL만도와 HL클레무브가 글로벌 커뮤니케이션 어워즈를 석권했다고 22일 밝혔다.

양사는 지난 9월 미국 커뮤니케이션 연맹(LACP)이 주관하는 2024년 비전 어워즈(2024 Vision Awards)에서 ‘지속가능경영보고서’를 통해서 최고 등급 ‘플래티넘(Platinum)’을 나란히 수상했다. 리포트 종합 순위(Top 100 Reports Worldwide)에서도 HL만도가 42위, HL클레무브가 30위를 기록했다. 이번 성과로 HL만도는 비전 어워즈 4년 연속 수상의 영예를 이어갔다.

HL만도의 지속가능경영보고서는 디자인 완성도, 핵심 메시지의 명확성, 창의적 구성, 정보 전달력 등에서 높은 점수를 받았다. HL클레무브는 자율주행 전문기업에 걸맞은 비전을 새롭게 제시했다. ‘지속 가능한 기술 혁신’, 그 내용이 이번 보고서(Bring A New Era In Mobility)에 담겼다. 머콤(MerComm)사의 평가도 주목할 만하다.

연차보고서의 오스카상으로 평가받는 ‘에이알씨(ARC)’ 어워즈 은상(Silver), 브랜드 마케팅 평가 중심인 ‘갤럭시(Galaxy)’ 어워즈 동상(Bronze)을 HL클레무브가 각각 수상, 비전 어워즈 플래티넘 포함 3관왕을 달성했다.