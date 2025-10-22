온실가스 약 5760톤 감축 효과

[헤럴드경제=손인규 기자] 서울 도봉구(구청장 오언석)가 주민들의 높은 관심 속에 ‘탄소공(Zero)감(減)마일리지’ 누적 방문 수가 500만회를 넘어섰다고 밝혔다.

탄소공감마일리지는 일상 속 탄소중립을 실천하고 마일리지를 적립해 지역화폐인 도봉사랑상품권으로 보상받을 수 있는 환경마일리지다.

탄소중립 실천 활동으로는 ‘걷기’, ‘대중교통 이용’, ‘손수건 사용’, ‘장바구니 이용’ 등이 있다.

활동 후 인증하면 활동별로 마일리지를 적립하게 되는데 1마일리지당 1원으로 환산된다. 사용은 1만 마일리지 단위로 도봉사랑상품권으로 교환 가능하다.

현재 인증회원은 약 9000명이며 도봉구민은 물론 도봉구에서 생활하는 직장인·학생·소상공인 등 생활권자까지 폭넓게 참여하고 있다.

2023년 4월 공식 사이트 개설 이후 지금까지 전국에서 누적 500만회 이상의 접속이 이뤄졌다. 탄소중립 실천 활동으로는 총 350만회를 넘겼는데 이는 온실가스 약 5760톤을 감축하는 효과와 같다.

오언석 도봉구청장은 “탄소공감마일리지가 500만회 방문을 돌파하며 자타공인 대표 탄소중립 실천 플랫폼으로 자리 잡았다”고 말했다.