[헤럴드경제(경주)=김병진 기자]이철우 경북지사는 2025년 APEC 정상회의를 열흘 앞둔 21일‘2025년 APEC 정상회의 최종 추진상황 점검회의’를 주재하고 성공개최를 위한 막바지 점검에 나섰다.

이날 회의는 APEC 정상회의의 현재 준비 상황을 다시 한번 확인하고 마지막까지 챙겨야 할 분야를 함께 논의하기 위해 마련됐다.

APEC 정상회의 추진계획 보고를 맡은 김상철 APEC 준비지원단장은 “현재 모든 인프라 시설은 인테리어 마무리 등 공사 중으로 이번 주 후반부터 시범 운영에 들어갈 예정“이라며 ”시범운영 과정에서 다시 한번 꼼꼼하게 점검해 행사 운영에 한 치의 어긋남이 없게 하겠다”고 했다.

또 “APEC 주간에 중앙부처와 우리 도가 주관하는 많은 행사의 원활한 진행을 위해 수송, 숙박, 의료 등 9개 반의 상황실이 운영되는 만큼 관련 부서의 많은 지원을 부탁드린다”고 당부했다.

이철우 경북지사는 “모두 어렵다고 했지만 경북 경주는 APEC 유치에 성공했고 6개월 남짓 만에 주요 인프라를 문제없이 조성해 냈다”며 “APEC 성공의 기틀을 마련한 힘은 삼국통일과 호국, 산업화의 중심이 된 경북도의 정신“이라고 강조했다.

또 “지금까지 잘 준비한 만큼 마지막까지 긴장을 놓치지 말고 안전부터 서비스까지 체크리스트를 중심으로 다시 챙겨보라”고 언급했다.

이와 함께 “APEC 기간을 전후한 경제 네트워크를 통한 해외-지역 기업 투자유치 MOU, 안동 퀸스 로드와 같은 정상회의 기간 정상·배우자 문화 프로그램, 산업투어 프로그램을 접목한 APEC 관광프로그램 개발 등 분야별로 구체적인 방안을 만들어 APEC 정상회의 효과를 극대화하고 가시적 도정 성과로 연결할 대책을 마련하라”고 지시했다.

이날 추진 상황 점검 회의를 마친 이철우 지사는 엑스포공원 내 마련된 ‘2025 APEC 경제 전시장’개관식에 참석했다.

개관식에는 이철우 지사를 비롯해 주낙영 경주시장, 박몽룡, 이상걸 APEC 범시도민지원협의회 공동회장, 이정훈 코트라 부사장 등이 참석해 테이프 커팅과 전시관 투어를 함께했다.

‘과거와 현재, 대한민국이 이끄는 새로운 미래’라는 주제로 꾸며진 경제전시장은 대한민국 산업역사관, 첨단미래산업관(이차전지·모빌리티, 반도체, 조선·해양, 화장품·바이오, 웹툰·드라마·캐릭터), 지역기업관(55개 기업), K-경북푸드 홍보관, 5한(韓)문화체험관으로 구성됐다.

한편 ‘2025 APEC 경제 전시장’은 총 142억원을 투입해 경주엑스포대공원 광장에 조성됐다.