[헤럴드경제=나은정 기자] 지난달 서울 여의도에서 열린 세계불꽃축제 당시 도로 곳곳에 불법 주정차 차량이 늘어섰지만, 경찰의 단속은 단 한 건에 그친 것으로 나타났다.

21일 더불어민주당 김성회 의원실이 경찰청에서 제출받은 자료에 따르면 축제가 열린 지난달 27일 오후 6시부터 9시까지 불꽃축제 장소 인근인 올림픽대로·강변북로에서 주정차 위반으로 단속된 차량은 1건이었다.

당시 촬영된 한강대교 남단 인근 올림픽대로를 비추는 폐쇄회로(CC)TV 영상에는 도로 한편에 10여 대의 차량이 멈춰선 채 불꽃축제를 관람하는 듯한 모습이 포착됐지만 실제 단속은 거의 이뤄지지 않았다.

축제가 진행된 오후 6시부터 9시 사이 영등포구, 마포구, 동작구, 용산구 일대에서는 올림픽대로와 강변북로의 교통 불편 관련 112 신고가 18건 접수됐다.

신고자들은 “올림픽대로 갓길 주정차 단속 좀 하라”, “불꽃 보겠다고 차량들이 정차해 사고 날 뻔했다” 등의 내용으로 잇달아 항의했다.

경찰은 당시 교통 관리 강화를 위해 총 1010명의 인력과 103대의 장비를 투입했지만, 단속보다는 계도 중심의 교통 관리에 중점을 뒀다는 입장이다.