[헤럴드경제 = 서병기선임기자]강다니엘이 미국, 남미 투어에 이어 일본 팬미팅으로 글로벌 팬심을 녹였다.

강다니엘은 지난 18일 오사카, 20일 도쿄에서 팬미팅을 열고 일본 플로디(팬덤명)와 교감했다. 특히 도쿄에서는 미발매곡을 미리 공개해 뜨거운 반응을 얻었다. 곡명은 ‘수채화’, 오는 22일 발매 예정인 일본 싱글이지만 가장 먼저 팬미팅에서 무대를 펼쳤다.

강다니엘은 “늘 저를 보러 와주시고 응원해 주신 것에 대해 감사드린다. 사실 그 보답으로 ‘수채화’라는 곡을 쓰게 된 것”이라며 “그 때는 몰랐지만 좋았던 감정의 흔적들로 내 세상이 다시 채워져 간다는 스토리를 담았다. 제가 팬 여러분 덕분에 느꼈던 감정을 곡으로 표현한 것이라고 생각해 주시면 감사하다”고 설명했다.

일본 새 싱글과 함께 이번 팬미팅에서 강다니엘은 8곡의 무대를 선보였다. ‘re8el’, ‘episode’ 등 일본과 한국에서 발표했던 곡을 교차로 가창했다. 뿐만 아니라 팬과 함께하는 Q&A 토크, 온몸을 던지며 진행한 미션 이벤트, 포토 타임 등으로 웃음과 감동을 선사했다. 90분의 만남을 마친 강다니엘은 “다시 볼 때까지 건강하시고 잊지 말아달라”며 다음을 기약했다.

이번 팬미팅은 일본 내 강다니엘의 굳건한 팬덤과 글로벌 영향력을 다시 한번 입증한 무대였다. 단순한 공연을 넘어 팬과 아티스트가 함께 만든 교감의 장이었다. 강다니엘은 22일 일본 새 싱글 ‘수채화’를 발매하고 현지에서 한 번 더 새로운 바람을 일으킬 예정이다.