[헤럴드경제=고재우 기자] 과학기술정보통신부(과기정통부)는 21일 종료된 ‘국가 AI컴퓨팅센터’ 구축 사업에 삼성SDS 컨소시엄이 단독 입찰했다고 밝혔다.

삼성SDS 컨소시엄이 단독으로 입찰한 만큼, 이변이 없는 한 사업자로 선정될 것으로 예상된다. 부지는 전남 해남 솔라시도 데이터센터 파크다.

향후 일정으로 과기정통부는 1단계로 기술·정책평가(10월)를 통해 공모신청자 및 사업 참여계획서 적격성 등을 평가한다. 2단계에서는 금융심사(11~12월) 등을 통해 연내를 목표로 국가 AI 컴퓨팅 센터 구축 사업 민간 참여자를 확정한다.

이후에는 민·관 합작 특수목적법인(SPC)을 설립해 국가 AI컴퓨팅센터 구축에 본격적으로 나선다.

오는 2028년까지 구축될 국가 AI컴퓨팅센터에는 첨단 그래픽처리장치(GPU) 1만5000장 이상이 탑재된다.

단 입지, 요금, 일정 등 구체적인 사업 계획과 국내 산·학·연에 대한 첨단 GPI 지원, 국산 AI 반도체 도입 활성화, 글로벌 기업 협력 등 정책 목표 달성 방안은 향후 민간 참여자가 제시한 사업 참여계획서를 바탕으로 구체화될 전망이다.

과기정통부는 “이번 사업을 통해 인공지능(AI) 인프라에 대한 민간 투자가 촉진되고, 세계적 수준의 AI 연구·개발 및 서비스 환경이 조성될 것으로 기대하고 있다”며 “이를 바탕으로 국내 AI컴퓨팅 생태계를 육성해 대한민국이 인공지능 3대 국가로 도약할 수 있도록 뒷받침할 계획”이라고 밝혔다.