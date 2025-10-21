[헤럴드경제=함영훈 기자] 타이비엣젯항공은 인천~방콕 노선 신규취항을 기념해, 21일 부터 오는 12월16일까지, 소정의 이벤트에 참여하면 무료 항공권 취득 기회를 주는 이벤트를 진행중이라고 밝혔다.

타이비엣젯항공 카카오톡 채널 추가 하기, 타이비엣젯항공 네이버 블로그 이웃추가 하기, 자세한내용보러가기(vzevent)·네이버블로그(thai_vietjetair)에 들어가 네이버폼 작성(네이버미/GVEmwMsz) 및 제출하기를 완료하면 항공권 득템의 기회를 얻게 된다.

이번 취항 기념 이벤트에는 총 6장(3명)의 무료항공권이 주어진다. 여행기간은 내년 1월10일부터 3월28일 까지이다. 당첨자 발표는 오는 12월23일이다.

오는 10월 25일까지의 인천-방콕 노선 운항스케줄은 인천발 VZ851편이 오전 11시 55분 출발해 현지 시각 오후 3시 45분 방콕 수완나품 공항에 도착하고 방콕발 VZ850편이 오전 1시 45분에 출발, 인천에 오전 9시 20분 도착한다.

오는 10월 26일부터 2026년 3월28일까지는 조금 달라진다. 인천발 VZ851편이 낮 12시 10분 출발해 현지 시각 오후 4시 20분 방콕 수완나품 공항에 도착하고, 방콕발 VZ850편이 오전 2시 25분에 출발, 인천에 오전 9시 55분 도착한다.