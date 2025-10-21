‘ADEX 2025’서 ‘토우프레그’ 등 선보여

도레이첨단소재(대표 김영섭)가 항공우주 산업용 복합소재 사업을 강화한다.

이 회사는 20∼24일 경기 고양시 킨텍스에서 열리는 ‘ADEX 2025(서울 국제항공우주 및 방위산업 전시회)’에 참가해 고성능 탄소섬유 복합소재를 선보였다. 도레이첨단은 탄소섬유 분야 세계 1위인 일본 도레이그룹의 탄소섬유 복합소재를 적용한 차세대 항공모빌리티(AAM) 부품과 ‘토우프레그’를 전시했다. 항공우주, 방산 분야 고객사와 협력을 바탕으로 첨단소재 시장을 주도할 방침이다.

또 제품 전시와 함께 ‘항공우주 및 방위 산업용 첨단 복합소재 솔루션’을 주제로 세미나를 열었다. 열경화성·열가소성 복합재를 활용한 차세대 항공 구조재 기술을 공개했다.

도레이첨단은 지난해 4월 국제항공우주품질그룹(IAQG) 제정 항공우주산업 품질경영시스템 AS9120 인증을 획득했다. 도레이그룹의 항공우주 복합재료를 국내에 공급하고, 국내 생산거점으로서 기반을 다지는 중이다.

항공우주 부품은 고강도, 경량화가 요구돼 철에 비해 탄성이 높고 강도는 10배, 무게는 4분의 1인 탄소섬유가 적용된다. 탄소섬유에 에폭시수지를 침투시켜 만든 토우프레그도 경량성과 내구성이 높아 항공우주 뿐 아니라 수소 저장용기의 핵심소재로 사용된다.