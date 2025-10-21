21일 실국본부장 회의서 재정운영 혁신 주문 시대 변화에 맞춘 재정운영 필요

[헤럴드경제(창원)=황상욱 기자] 박완수 도지사는 21일 “내년도 예산이 향후 도정의 방향을 결정하는 핵심이기 때문에 전년도 예산을 그대로 반영하는 관행에서 벗어나야 한다”며 “도민이 체감할 수 있는 새로운 사업을 적극 발굴해야 한다”고 밝혔다.

박 지사는 이날 도청 도정회의실에서 열린 실국본부장 회의에서 “지금의 예산 편성 방식은 전년도 틀을 반복하는 경향이 있다”며 “이제는 현장의 목소리를 반영하고 시대 변화에 맞춘 혁신적 재정운영이 필요하다”고 말했다.

그는 “농업·복지·산업 등 주요 분야별로 지역 현실을 면밀히 분석하고, 불필요한 사업은 과감히 정리하라”며 “AI 확산, 기후 변화, 인구 구조 변화 등 새로운 행정 환경에 대응할 수 있는 미래지향적 사업을 중심으로 예산을 재구성해야 한다”고 주문했다.

부동산 정책과 관련해서도 그는 “정부가 수도권 규제 완화에 집중하면서 지방 부동산 침체가 심화되고 있다”며 “비수도권 실정에 맞는 부동산·건설 경기 대응책을 중앙정부에 적극 건의하라”고 지시했다.

그는 또 “경남의 고용률과 수출이 전국 최고 수준을 유지하고 있는 만큼, 이 성과가 도민 생활에 실질적으로 도움이 되도록 재정 지원을 세밀히 추진해야 한다”고 덧붙였다.

이와 함께 가을철 행락·축제 시즌을 맞아 안전 관리 강화를 주문했다. 박 지사는 “행사장 안전 점검, 인파 관리, 비상 대응체계를 꼼꼼히 챙겨야 한다”며 “11월부터는 본격적인 산불 위험 시기가 시작되는 만큼 예방 중심의 대응과 장비·인력 보강에 만전을 기하라”고 강조했다.

그는 “과수와 벼 등 수확기 피해 실태를 신속히 파악하고, 필요한 지원 대책을 마련하라”고 당부했다.