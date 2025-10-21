BYD, 최근 ‘돌핀’ 배출가스·주행거리 인증 마쳐 정부·지자체 보조금 적용시 1000만원대 후반 예상 소형 전기차 현대차 캐스퍼, 기아 레이 양강 구도 돌핀 국내 출시 시 시장판도 변화 가능성 BYD “경형 전기차 국내 출시 계획 아직 없어”

[헤럴드경제=서재근 기자] 현대자동차 캐스퍼 일렉트릭과 기아 레이 EV가 양분하고 있는 국내 엔트리급 소형 전기차 시장 판도에 변화가 생길지 관심이 쏠린다. 국내 시장에서 세를 넓히고 있는 중국 BYD가 동급 모델 돌핀 액티브의 출시를 위한 준비 작업에 돌입하면서다.

21일 완성차 업계에 따르면 BYD는 최근 돌핀 액티브에 대한 환경부 배출가스 및 소음 인증과 더불어 전기차 1회 충전 주행거리 신규 인증을 마친 것으로 알려졌다.

BYD 코리아 측은 “일본에서 출시 예정인 경형 전기차를 비롯해 돌핀 액티브의 한국 시장 출시 계획은 아직 검토된 바 없다”는 견해지만, 업계에서는 환경부 인증이 사실상 신차 출시를 위한 첫 단추이자 돌핀 액티브의 경우 이미 양산형 모델이라는 점에서 국내 시장에 출시될 수 있을 것이란 전망이 나온다.

특히, 시장의 시선이 쏠리는 대목은 돌핀 액티브의 가격이다. 해당 모델은 중국 현지에서 9만9800위안(약 1990만원)~12만9800위안(약 2590만원)에 판매 중이다. BYD가 국내 시장에서 펴는 가격 정책을 고려할 때 국내 출시가 확정된다면, 정부·지자체 보조금을 모두 적용했을 때 지역에 따라 1000만원 후반대부터 구매가 가능할 것으로 예상된다.

실제 BYD는 앞서 지난 1월 콤팩트 전기 SUV(스포츠유틸리티차량) 아토 3 론칭 당시 판매 가격을 유럽을 비롯해 다른 주요 시장보다 싼 3150만~3330만원으로 책정하고, 실구매가를 2000만원대로 낮췄다.

7월에 출시한 중형 전기 퍼포먼스 세단 씰‘ 역시 호주(6만1990호주달러)와 일본(605만엔) 대비 각각 약 790만원, 990만원 이상 낮은 4690만원(환경친화 자동차 세제 혜택 적용 후, 전기차 보조금 미포함 기준)으로 책정했다.

‘양강 구도’가 굳어진 국내 경형급 전기차 시장 판도에 변화를 가져올 가능성도 점쳐진다. 캐스퍼 일렉트릭과 레이 EV는 각각 브랜드 전기차 판매 순위 톱3(상용차 제외)에 이름을 올리며 존재감을 드러내고 있다. 캐스퍼 일렉트릭의 경우 대기 기간이 길게는 1년 이상 걸릴 만큼 판매 호조세를 이어가고 있다.

캐스퍼 일렉트릭의 경우 올해(1~9월) 누적 판매량 6596대를 기록하며, 아이오닉 5(1만2310대)와 플래그십 전기 SUV 아이오닉 9(6943대)에 이어 현대차 전기차 가운데 세 번째로 많이 팔렸다.

레이 EV 역시 같은 기간 8038대가 팔리며, EV3(1만8968대)와 EV6(8146대)에 이어 브랜드 전기차 판매 순위 3위에 이름을 올렸다.

두 모델의 제원과 판매 가격을 고려하면, 돌핀 액티브와 직접 경쟁이 불가피할 것으로 보인다. 2026년형 기준 캐스퍼 일렉트릭은 친환경차 세제혜택 적용 기준 2787만~3337만원으로 정부 및 지자체 보조금 반영 시 지역에 따라 2000만원 초중반대부터 구매할 수 있다. 레이 EV도 2795~3035만원으로 비슷한 수준이다.

차체 크기는 세 모델 모두 전형적인 콤팩트 모델 수준으로, 돌핀 액티브는 중국 내수용 모델 기준 전장 4150㎜, 전폭과 전고는 각각 1770㎜, 1570㎜로 세 모델(캐스퍼 일렉트릭 전장 3825~3845㎜, 전폭 1610㎜, 전고 1575~1610㎜ / 레이 EV 전장 3595㎜,, 전폭 1595㎜, 전고 1710㎜) 가운데 가장 몸집이 크다.

1회 충전 주행거리는 돌핀 액티브가 복합 기준 상온 시 354㎞로 경쟁 우위에 있다. 캐스퍼 일렉트릭과 레이 EV는 각각 278~315㎞, 205㎞다.

완성차 업계 관계자는 “경형급 전기차의 가장 큰 흥행 요인은 ‘가성비’”라며 “일반 내연기관 차와 비교해 유지비가 저렴한 데다 엔진오일 등 소모품 교체와 같은 번거로움이 없다는 장점이 있어 가까운 거리 내 출퇴근, 자녀들의 등하교(원), 장보기용 등 일종의 ‘세컨드카’ 개념으로 구매하는 소비자들이 많다”고 말했다.

이어 “아직 국산차와 경쟁할 초저가 소형 수입 전기차가 없는 상황”이라면서 “다만, 해당 세그먼트가 브랜드 이미지 못지않게 ‘가격’이 구매에 미치는 영향력이 큰 만큼 향후 BYD 돌핀 액티브와 같이 가격 경쟁력을 앞세운 모델이 출시된다면 업체 간 경쟁은 더욱 치열해질 것”이라고 덧붙였다.