내달 9일까지 전 점포 외국인 할인

[헤럴드경제=정석준 기자] 롯데백화점은 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 성공을 기원하며 방한 외국인 고객을 대상으로 프로모션을 연다고 21일 밝혔다.

롯데백화점은 오는 24일부터 다음 달 9일까지 전점에서 프로모션을 열고 외국인 관광객을 대상으로 금액 할인과 호텔 제휴 바우처 등 혜택을 제공한다.

행사 기간 방한 외국인이 백화점 식품관에서 5만원 이상을 결제하면 5000원을 즉시 할인한다. 기념품 구매를 위해 백화점 식품관을 방문하는 외국인 방한객이 많다는 점을 고려한 것이다.

또 롯데호텔 서울·월드·부산·울산과 시그니엘 서울·부산 투숙 외국인 고객에게 네 가지 혜택이 담긴 바우처를 제공한다. 혜택은 10% 롯데상품권 사은 쿠폰, 식당가 1만원 할인 쿠폰, 울산점 그랜드힐 탑승권, 무료 음료권이다.

롯데백화점은 최근 외국인 고객의 쇼핑 수요가 급증했다고 전했다. 지난달 롯데백화점의 외국인 매출은 작년 같은 달보다 약 45% 늘었고, 이중 중국인 매출은 70% 증가했다.

롯데백화점 관계자는 “APEC 정상회의의 성공적인 개최를 기원하며 방한 외국인 고객을 위한 다양한 프로모션을 준비했다”며 “K-리테일의 수준 높은 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

이와 별개로 롯데백화점은 오는 29일부터 다음 달 16일까지 쇼핑 축제 ‘코리아 세일 페스타’(코세페)에 참가해 식음료 프로모션과 5대 패션 그룹 위크 등 다양한 행사를 선보인다.