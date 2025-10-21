[헤럴드경제=배문숙 기자]산업통상부는 21일 용석우 한국전자정보통신산업진흥회장 등 전자·정보기술(IT) 업계 인사 400여명이 참석한 가운데 제20회 전자·IT의 날 기념행사를 개최했다고 밝혔다.

전자·IT의 날은 우리나라의 전자·IT 상품 연간 수출액이 처음 1000억달러를 넘은 2005년에 제정됐다.

이날 전자·IT 산업의 위상을 높인 공로를 인정받아 LG전자 조주완 대표와 삼영전자공업 김성수 대표가 각각 금탑산업훈장과 은탑산업훈장을 수상하는 등 총 41명의 유공자에게 정부포상이 수여됐다.

‘전자‧IT의 날’과 함께 한국판 소비자전자전시화(CES)인 제56회 ‘한국전자전(KES)도 이날부터 24일까지 4일간 서울 강남구 코엑스에서 진행된다. 이번 전시회에는 역대 최대 규모인 530개 기업(1320개 부스)이 참여한다. KES는 1969년 당시 한국전자정보통신산업진흥회의 전신인 한국정밀기기센터가 처음 개최했다.

문신학 산업부 차관은 “글로벌 시장 불확실성 속에서도 반도체, 디스플레이, 스마트폰, 가전기기 등 다양한 분야가 글로벌 시장에서 두각을 나타내 국가 경제에 크게 이바지하고 있다”며 “정부도 전자·IT 산업의 첨단화를 위해 정책적, 제도적 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.