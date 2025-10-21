월 24~26일, 선유도공원과 선유도역 ‘걷고 싶은 거리’ 일대 공연, 체험, 플리마켓, 영화제, 캠페인 등 전 세대 참여 프로그램 풍성

[헤럴드경제=박병국 기자] 서울 영등포구(구청장 최호권·사진)가 오는 24일부터 26일까지 ‘영등포 선유도원축제’를 개최한다고 21일 밝혔다. 또 다른 축제인 ‘시월의 선유’도 함께 열린다.

선유도공원은 조경계의 노벨상이라 불리는 제프리 젤리코상 수상자 정영선 조경가의 대표작으로, 국내 최초로 정수장을 생태공원으로 재생한 상징적인 공간이다.

올해로 2회를 맞은 ‘선유도원 축제’는 ‘자연과 예술의 공존, 친환경 문화 확산’을 주제로, 선유도의 생태적 가치를 담은 다양한 프로그램이 펼쳐진다.

▷금난새&뉴월드챔버오케스트라 ▷서울시티발레단 ▷퓨전국악 밴드 ‘온도(owndo)’ 등 다채로운 공연과▷탐조인·원예가와 함께 동‧식물의 서식지 등을 탐험하는 ‘선유도 새(鳥)산책’ ▷요가 ▷친환경 체험존 ▷플리마켓 ‘선유도 소풍가는 날’ 등 자연 속에서 즐기는 체험 프로그램도 마련됐다.

이와 함께 영등포구립도서관과 함께하는 ‘북페스티벌’도 진행된다. ‘도서관, 책 너머 문화를 품다’를 주제로▷요조, 이정모, 박준, 안희연 작가의 북토크 ▷북큐레이션▷한 책 선포식 등 가을의 정취를 더하는 풍성한 프로그램이 준비돼 있다.

축제 구간은 선유도역 ‘걷고 싶은 거리’까지 확장해 ‘제9회 시월의 선유’와 연계 개최된다. ‘시월의 선유’는 주민이 주도하는 마을 축제로, 선유도역 2, 3번 출구부터 당산초등학교 후문까지 약 300m 구간을 차량 통제해 보행자 중심의 거리 축제로 운영된다. 축제는 ▷공연 ▷영화제 ▷예술작품 전시 ▷체험·먹거리 ▷바자회 등 지역과 예술이 어우러진 다양한 프로그램으로 구성됐다.

올해도 역시 지역 내 기업과, 기관, 학교 등이 힘을 보태 축제를 더욱 풍성하게 만든다. 롯데홈쇼핑, 롯데웰푸드, 신일전자가 참여하는 나눔바자회를 비롯해 한강미디어고의 ‘드림라이즈’ 영화제, 119 이동안전체험, 벨리곰 퍼레이드 등 색다른 즐길 거리가 더해졌다.

또한 선유도역 골목형상점가(선유로49길 23)에서는 ‘셰프 초청 골목세바시’도 함께 열린다. 전통시장과 상점가 육성을 위한 ‘특성화시장 첫걸음기반 조성사업’의 일환으로, JTBC ‘냉장고를 부탁해’에 출연한 ‘이재훈 셰프’가 참여해 상점가의 음식 이야기와 신메뉴 컨설팅, 시식회 등을 진행한다. 상인과 주민 누구나 무료로 참여할 수 있다.

최호권 영등포구청장은 “선유도원축제와 시월의 선유는 자연과 예술, 지역과 구민이 함께 어우러지는 영등포의 대표 가을 축제”라며 “가족과 이웃, 친구 모두가 함께 방문해 영등포구의 가을의 정취를 느끼며 즐기시기 바란다”라고 전했다.