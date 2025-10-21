첫 ESG 임팩트 보고서 발간해 글로벌 표준 준용해 성과 정량화

[헤럴드경제=김은희 기자] 우리금융그룹은 작년 한 해 ESG(환경·사회·지배구조) 경영을 통해 사회적 가치 약 5조2000억원을 창출했다고 21일 밝혔다.

우리금융이 이날 첫 번째로 발간한 ‘2024 ESG 임팩트 보고서’에 따르면 우리금융의 총 ESG 가치 창출 규모는 5조1619억원으로 집계됐다. 부문별로는 ▷환경(E) 9174억원 ▷사회(S) 2조1706억원 ▷지배구조(G) 2조739억원의 가치를 각각 창출한 것으로 나타났다.

이번 보고서는 기업 활동이 사회와 환경에 미치는 긍정적·부정적 영향을 화폐가치로 측정하는 ESG 임팩트 개념을 도입한 것이 특징이다. 우리금융은 글로벌 협의체인 VBA와 IFVI 등이 개발한 국제 표준 측정 방식을 준용했으며 지주사를 포함한 5개 주요 그룹사와 2개 재단을 대상으로 측정했다.

우리금융은 이번 보고서 발간을 계기로 ESG 활동 성과를 신뢰도 높은 데이터로 제시해 글로벌 투자자와의 소통을 강화할 계획이다. 내년부터는 측정 범위를 그룹 전 계열사로 확대하고 매년 성과를 공개해 지속가능경영의 투명성을 높여나갈 방침이다.

임종룡 우리금융 회장은 “이번 첫 보고서는 우리금융이 걸어온 길을 돌아보고 사회 곳곳에서의 긍정적 영향력을 정직하게 기록해 이해관계자와 공유하기 위한 첫걸음”이라며 “앞으로도 책임 있는 금융 실천을 통해 더 큰 사회적 가치를 창출해 갈 것”이라고 전했다.