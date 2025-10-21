[헤럴드경제=민성기 기자] 개그맨 신동엽이 과거 보증 문제로 겪었던 고충을 털어놨다.

유튜브 채널 ‘짠한형 신동엽’이 지난 20일 공개한 영상에는 배우 안재현과 유튜버 겸 방송인 쯔양이 게스트로 출연했다.

영상에서 쯔양은 “제가 눈물이 원래 없고, 사는 데 바빠서 치이고 살다보니까 감성에 젖을 시간이 없었다”고 말했다.

쯔양은 “요즘에 약간 감정이 많이 생겼다. 눈물이 진짜 없는 편인데, 가끔 한 번씩 눈물이 난다”고 털어놨다.

이에 신동엽은 “울음이 나올 때 한 번 제대로 울면 개운해진다”며 “나도 사업을 한 건 아니지만, 보증을 잘못 서서 힘들었던 시절이 있었다. 방송 끝나면 전화가 300통 와 있을 때도 있었다”고 솔직한 마음을 전했다.

이어 “사람들은 방송에서 힘든 걸 잘 모른다. 나도 행복하게 방송하지 못하는 순간이 있었다”고 덧붙였다.

신동엽은 “마음을 편하게 먹을 시간이 없는 경우가 많다. 그래도 주변을 살피고, 행복하게 먹고 방송하는 모습을 보여주려고 한다. 쯔양도 행복하게 먹으니까 많은 사람들이 좋아하는 것”이라고 조언을 전했다.

쯔양은 “감사하다”며 미소를 지었다.