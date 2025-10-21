전년比 매출 16%·영업익 45%↑ 매출 1조260억·영업이익률 29% “연말 고수익 신규제품 추가 출시”

셀트리온(사진)은 공시를 통해 올해 3분기 연결기준 매출액 1조260억원, 영업이익 3010억원의 잠정실적을 기록했다고 21일 밝혔다.

전년 동기 대비 매출액은 16.3%, 영업이익은 44.9% 증가, 역대 최대 3분기 매출과 역대 최대 분기 영업이익을 달성했다. 영업이익률도 29.3%를 기록해 뚜렷한 실적 개선을 이어갔다.

매출·영업이익 모두 호실적을 낸 배경에는 글로벌 전역에 걸쳐 주요 제품 판매가 안정적으로 이뤄진 가운데 수익성 좋은 신규 제품들의 판매가 확대된 결과로 분석된다.

‘램시마SC(성분명 인플릭시맙·피하주사제형)’를 비롯한 고수익 신규 제품이 전년 동기 대비 51% 증가한 매출을 기록하며 전체 매출 확대를 견인했다. 이들 고수익 제품의 경우 지난해 3분기 기준 전체 대비 42% 수준이었던 매출 비중이 올 3분기에는 54%까지 확대되며 이익률 개선에 크게 기여했다. 이 가운데 올 3분기 미국과 유럽에 각각 신규 출시된 ‘스토보클로-오센벨트(성분명 데노수맙)’과 ‘옴리클로(성분명 오말리주맙)’가 판매 첫 분기에만 500억원이 넘는 합산 매출을 기록하며 성공적인 시장 안착을 입증했다.

특히 이번 실적에서는 과거 셀트리온헬스케어와 합병으로 인한 영향이 마무리 단계에 접어들었다는 뚜렷한 징후를 보여줘 실적 성장 가속화에 대한 기대감을 높이고 있다.

가장 눈에 띄는 지표는 매출원가율로 전년 동기 대비 9%포인트 낮아진 39%를 기록하며 30%대 진입에 성공했다. 이는 합병 영향 해소뿐 아니라 ▷기존 고원가 재고 소진 ▷생산 수율 개선(TI 효과) ▷개발비 상각 종료 등 긍정적 요인이 종합적으로 반영된 결과다. 구조적 측면에서 원가율 개선이 이뤄지고 있는 만큼 원가 개선과 이를 통한 영업이익 확대는 앞으로 더욱 가팔라질 전망이다.

셀트리온의 실적 성장은 연말을 지나 내년에도 지속될 예정이다. 올해 말 글로벌 주요 시장에 ‘아이덴젤트(성분명 애플리버셉트)’ ‘스토보클로-오센벨트’ 등 고수익 신규 제품을 추가로 출시해 실적 성장을 이어갈 계획이다. 이들 제품 출시로 포트폴리오가 확장되는 만큼 기존 제품과 마케팅 시너지가 강화돼 판매 중인 전제품의 성장세도 한층 가속화될 것으로 예상된다. 최은지 기자