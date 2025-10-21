자율주행 기반 ‘에어 솔루션’ 제공 청정 속도 10배·오염 확산 80%↓

SK인텔릭스의 웰니스 로보틱스 브랜드 ‘나무엑스(NAMUHX·사진)’가 오는 30일 그랜드 런칭을 앞두고, 사전 예약 판매와 함께 예약 고객을 대상으로 특별 프로모션을 진행한다고 21일 밝혔다.

나무엑스는 기술이 사람을 향해야 한다는 브랜드 철학 아래, ‘인간 중심’의 새로운 웰니스 기준을 제시하는 세계 최초의 웰니스 로보틱스 브랜드다. 나무엑스는 ▷자율주행 및 100% 음성 컨트롤 기반 에어 솔루션 ▷비접촉식 바이탈 사인 체크 등 인공지능(AI) Tech기반의 웰니스 솔루션을 제공한다.

나무엑스는 스마트한 AI 자율주행 및 공기질 센서를 기반으로 스스로 오염원을 찾아가 사각지대 없이 오염된 공간을 청정할 수 있다. 이로 인해 기존 20평형 고정형 공기청정기 1대 대비 청정 속도는 10배 빠르고, 공기 오염 확산은 80% 감소가 가능하다. 나무엑스 1대로 최대 60평 공간까지 케어할 수 있어 구독료와 에너지 비용을 절감하는 동시에 공간 효율까지 개선할 수 있다.

나무엑스와 공기질 센서는 질소산화물, 포름알데히드, 휘발성 유기화합물 등 실내 주요 오염 물질 6종 및 이산화탄소, 온도와 습도까지 빠짐없이 감지할 수 있다. 또 국내 최고 성능의 올인원 필터와 UV로 극초미세먼지, 유해가스, 세균, 곰팡이, 바이러스, 알레르겐 등 오염 물질 28종을 99% 이상 제거할 수 있어, 어떠한 공간에서도 쾌적한 실내 공기 환경을 만들어 준다.

이런 모든 에어 솔루션 기능은 별도의 제품 터치 없이 ‘100% 음성 컨트롤’로 제어되며, ‘AI 관제 시스템’을 통해 기기 상태 모니터링 및 AS를 원격으로 지원해줌으로써 고객 편의성을 혁신적으로 높였다.

아울러 비접촉 방식의 원격 광혈류측정(rPPG) 기술을 활용해 체온·심장활동강도·맥박·산소포화도·스트레스 지수 총 5가지 건강 지표를 10초 이내에 측정하는 ‘바이탈 사인 체크’ 기능, 일상의 다양한 상황에 맞춰 작동하는 ‘웰니스 모드(웨이크업·웰컴·릴렉스)’ 등 웰니스 기능을 부가적으로 사용할 수 있다.

나무엑스는 스탠퍼드 출신 엔지니어들로 구성된 피닉스랩(PhnyX Lab)의 지원하에 퀄컴, 마음AI, 에브리봇, 큐버, EY 등 각 분야 전문 기업과의 협업하는 ‘오픈 생태계(Open Ecosystem)’를 기반으로 기술의 완성도를 높였다.

또한 글로벌 전문 컨설팅 업체인 EY의 보안 프레임 워크를 기반으로, 기획과 설계 단계부터 글로벌 최고 수준의 완벽한 보안 체계를 구축해 국가 공인 보안 검증 기관인 한국인터넷진흥원(KISA)로부터 IoT 보안 인증을 획득했다.

나무엑스 관계자는 “이번 사전 예약 판매는 세계 최초 웰니스 로봇의 출발점이자, 새로운 시장을 여는 신호탄이 될 것”이라고 했다. 최은지 기자