70대 여성 환자 가장 많아 남인순 “중년여성 골밀도 낮아져…예방 지원 필요”

[헤럴드경제=이태형 기자]연간 6만 명 이상이 무릎인공관절수술을 받는 것으로 나타났다. 성별로는 여성이 남성보다 4배 가까이 많았다.

21일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 국민건강보험공단으로부터 제출받은 ‘무릎인공관절수술 현황’에 따르면 최근 5년간 매해 6만 건 이상의 수술이 이뤄진 것으로 나타났다.

수술 건수를 성별로 보면, 2024년 기준 60대 남성은 5245명, 여성은 1만6766명으로 3배 이상 높았다. 고연령으로 갈수록 격차는 더 커져 70대 남성은 6765명, 여성은 2만6615명으로 약 4배 가량 많아졌다. 70대 여성은 ‘무릎인공관절수술’을 가장 많이 받은 연령대로 나타났다.

한편 건보공단에서 제출받은 ‘무릎관절염 진료현황’에 따르면 연간 300만 명 이상 진료를 받고 있고, 2024년 기준, 60대 남성은 34만5912명, 여성은 80만7098명으로 2배 이상 높은 진료현황을 보였다. 70대 남성은 27만4839명, 여성은 64만3467명으로 여성이 2배 이상 높았다.

남인순 의원은 “여성들은 완경을 거치며 골밀도가 낮아지고, 무릎관절과 주변 근육이 약화하면서 연골이 손상되기 쉽고, 남성보다 상대적으로 관절이 취약해져 퇴행성관절염으로 이어지기 쉽다”라며 “국가건강검진 시 54세·60세·66세에 주기로 진행하는 여성 대상 골밀도 검사의 시기를 당겨서 건강이 악화하기 전 예방할 수 있도록 하는 등 다양한 지원이 필요하다”라고 강조했다.