기아가 국내 최대 규모의 방위산업 전시회인 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX) 2025’ 비즈니스 데이에서 타스만 군용 지휘차 실물을 처음 선보이는 등 신기술을 탑재한 다양한 군용 차량을 공개했다.

타스만 군용 지휘차는 정통 픽업 특유의 오프로드 성능과 안전·편의 사양을 기반으로 무전기와 안테나 등을 장착해 작전 운용능력을 강화한 차량이다. 지난달 한국 군의 표준 지휘용 픽업으로 선정돼 연내에 실전 투입된다.

아울러 기아는 올해 6월 선보인 차세대 중형표준차(KMTV)도 전시했다. 차세대 중형표준차는 수심 1m 하천 도하, 60% 종경사 및 40% 횡경사 주행, 전자파 차단 설계, 영하 32도 시동, 최대 병력 25명 또는 화물 10톤 수송 등 우수한 험지 주행 능력을 발휘한다.

또한 화물 적재가 가능한 ‘4인승 카고’, 정찰 능력 확대를 지원하는 ‘드론 탑재차’, 장소 제한 없이 위험지역을 감시하는 ‘인공지능(AI) 경계차’ 등 군의 사용 목적에 맞게 다양하게 제작한 소형전술차(KLTV)도 선보였다.

기아의 소형전술차는 기동성 및 활용성을 인정받아 현재 한국 군을 비롯해 유럽, 중동, 아시아·태평양, 중·남미 등 전세계에서 운용되고 있으며, 최근에는 폴란드 군의 신형 표준차량으로 선정됐다. 기아 관계자는 “ADEX에서 군의 안전한 이동을 돕는 다양한 특수차량을 선보였다”면서 “앞으로 군용 모빌리티의 미래 비전을 지속적으로 제시하겠다”고 말했다.

현대자동차그룹의 현대위아도 이번 전시회에 참가해 ‘경량화 105㎜ 자주포’와 ‘원격사격통제체계(RCWS)’ 실물 등 다양한 방산 제품 라인업을 공개했다.

전시회에서 현대위아는 탐지·식별·무력화 장비가 일체형으로 구성된 ‘대드론 방어체제(ADS)’를 처음 선보였으며, 해상 무기체계인 주목받는 ‘해상용 근접방어 무기(CIWS) 체계’의 함포도 최초 공개했다. CIWS는 함정의 차세대 방어 수단으로 꼽히는 무기로, 현대위아는 CIWS-II의 핵심 분야인 함포를 개발했다.

