항공·방위산업 전시회 현장 가보니 35개국 600개사 참여 최대 규모 루마니아, 에스토니아 등 첫 참가 전시장 입장만 20여분 걸려 북적 한화 SAR, KAI 차세대전투체계 대한항공 무인편대기 등 첫 공개

“우리도 한국형 차기구축함(KDDX)에 적용할만한 기술력을 가지고 있습니다. 협력 의사가 있다면 꼭 연락 주십시오.”

20일 고양시 킨텍스에서 열린 서울 국제 항공우주·방위산업 전시회(ADEX) 2025 현장에 마련된 KDDX 모형 앞. 한 독일 소재 방산업체 소속 방문객이 국내 기업 관계자에게 명함을 건네며 이같이 말했다. 이 관계자는 “한국 기업이 KDDX 구축을 주도하더라도 여러 글로벌 기업들과의 협력이 필요하다”며 “자신들이 보유하고 있는 기술력을 소개하며 협력을 요청하는 기업들이 많다”고 전했다.

네덜란드 국립 항공우주연구소(NLR) 소속이라는 현지 관계자는 이날 오후 한 인공지능(AI) 지휘 증강현실(XR)을 체험한 뒤 “정말 멋지네요(Very nice)”라며 엄지를 치켜들고, AI 솔루션을 함께 개발하고 싶다는 의사를 전했다.

이날 찾은 ADEX 2025 개막 현장은 전시관 입장만 20여분이 걸릴 정도로 북적였다. 올해 ADEX에는 총 35개국, 600개 업체가 총 2800개 부스를 마련했다. 지난 2023년 550개 업체를 훌쩍 뛰어넘는 역대 최대 규모다. 신규 참가국으로는 루마니아, 에스토니아, 라트비아 등이 이름을 올렸다. 이에 직전 ADEX 현장에선 294억달러(약 47조8000억원) 규모로 사업 체결 및 협의가 이뤄졌는데, 주최 측에선 올해는 300억달러를 넘어설 것으로 보고 있다.

국내에선 방위사업청 및 한화 방산 3사(한화에어로스페이스·한화시스템·한화오션), 한국항공우주산업(KAI), 현대로템, LIG넥스원 등 주요 방산 기업들이 부스를 꾸려 차세대 기술력을 소개했다.

미국 록히드마틴(Lockheed Martin)과 보잉, 스웨덴 사브(SAAB), 이탈리아 레오나르도 등 글로벌 방산 기업들도 국내 기업들과의 협력 기회를 모색하기 위해 ADEX에 부스를 마련했다. 이날 현장에선 자사 경쟁력을 적극적으로 홍보하며 국내 기업들과의 협력을 제안하는 글로벌 방산 기업들의 모습을 다수 확인할 수 있었다.

방산 3사가 총출동해 역대 최대인 1960㎡ 규모로 통합관을 조성한 한화 부스에선 올해 처음 공개된 초저궤도 초고해상도 합성개구레이다(SAR) 위성 실물 모형에 관심이 쏠렸다.

SAR는 전자기파를 이용해 지구 표면 이미지를 얻을 수 있는 레이다 위성으로, 한화가 이번에 선보인 모델은 15cm 면적 단위까지 세밀한 이미지를 얻을 수 있다. 올해는 영국 정부 측이 한화에 SAR 기술력을 소개하는 세미나도 요청한 것으로 알려졌다.

LIG넥스원은 한국형 전투기 KF-21(보라매)와 전자전 항공기(전자전기)에 탑재될 방공망 기술력을 선보였다. LIG넥스원 부스에서 만난 네덜란드 방산 기업 사브 관계자는 “한국은 아시아에서 가장 중요한 시장”이라며 “한국 기업과 함께 기술을 개발하거나 기술을 이전할 수 있는 기회를 적극적으로 마련할 것”이라고 말했다.

이밖에도 ADEX 현장에선 국내 방산 기업들의 기술력이 모인 국산 신무기가 대거 공개됐다. KAI는 차세대 유무인 복합전투시스템 등을 포함한 차세대 전투체계(NCS)를, 대한항공은 내년 2월 시험비행을 앞둔 저피탐 무인편대기를, 현대위아는 해상용 근접방어 무기(CIWS) 체계의 함포를 각각 처음으로 선보였다.

우크라이나 소재 방산 기업에서 왔다는 한 관계자는 이날 ADEX 전시를 둘러본 후 “방어체계 구축 역량을 체계적으로 갖추고 있다는 점에서 우크라이나 방산 기업들이 필요로 하는 지점들이 많다”며 관심을 드러냈다.

올해 서울 ADEX 본부 측은 우주 및 미래첨단모빌리티(AAM) 전시관을 새로 구성해 국내 기업들이 다양한 기술력을 선보일 수 있도록 했다. 신기술관의 경우 파리에어쇼 2025 우주관에 이어 세계에서 두 번째로 큰 2260㎡ 규모로 조성됐다. 서울 ADEX 관계자는 “올해 전시는 본격적인 수출 마케팅 무대로서 국내 기업들의 해외 진출을 지원할 것”이라며 “불확실산 국제 환경에서 해외와 장기적인 협력 관계를 구축하도록 하겠다”고 말했다.

고양=박혜원 기자