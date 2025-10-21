‘국내 최초’ 글로벌 게임 투자 ‘RISE 글로벌게임테크TOP3Plus’ ‘다우의 개’ 전략…진화형 ETF ‘RISE 미국고배당다우존스TOP10’

[헤럴드경제=김유진 기자] KB자산운용이 21일 글로벌 게임 산업과 미국 고배당 시장을 겨냥한 상장지수펀드(ETF) 2종을 신규 상장하며 테마형·배당형 ETF 라인업을 확대한다. 글로벌 게임 기업 중심의 ETF는 국내 시장에 처음 도입되는 상품으로, 인공지능(AI)과 콘텐츠 산업의 결합에 따른 성장성을 선제적으로 반영해 이목을 끌고 있다.

KB자산운용은 21일 ‘RISE 글로벌게임테크TOP3Plus ETF’와 ‘RISE 미국고배당다우존스TOP10 ETF’를 동시 상장한다고 밝혔다. 두 상품은 각각 고성장 산업(게임·AI)과 안정적 현금흐름(배당)을 투자축으로 설정한 것이 특징이다.

‘RISE 글로벌게임테크TOP3Plus ETF’는 국내 최초로 글로벌 게임 테크 기업에 집중 투자하는 ETF다. 플레이스테이션의 소니, 닌텐도 스위치2 출시를 앞둔 닌텐도, 엑스박스 기반 생태계를 보유한 마이크로소프트를 ‘TOP3 핵심 종목’으로 선정해 각각 20%씩 편입했다.

이 밖에 AMD, 엔비디아, 테이크투인터랙티브, 텐센트, 로블록스 등 글로벌 게임·DX(디지털 전환) 기업을 포함해 총 10종목으로 구성된다. GTA6 출시가 예정된 테이크투를 담아 글로벌 IP 수혜를 직접 반영한 것이 특징이다. 포트폴리오는 분기마다 리밸런싱한다.

함께 상장하는 ‘RISE 미국고배당다우존스TOP10 ETF’는 미국 다우존스 지수 구성 종목 가운데 향후 1년간 예상 배당수익률이 가장 높은 10개 기업에 균등 투자한다. 전통적인 고배당 전략인 ‘다우의 개(Dogs of Dow)’를 기반으로, 과거 배당이 아닌 ‘예상 배당수익률(Forward Dividend Yield)’을 반영한 진화형 전략을 적용했다.

주요 구성 종목은 시스코, 존슨앤드존슨, 셰브론, 홈디포, 머크 등이다. 최근 5년간 평균 배당수익률은 4.14%로 기존 미국배당다우존스100 지수보다 0.5%포인트 이상 높다. 연 1회 리밸런싱하며 월분배형 구조를 통해 정기적인 현금흐름 확보가 가능하다.

노아름 KB자산운용 ETF사업본부장은 “AI, 반도체, 게임 등 글로벌 신성장 산업의 성장성과 고배당 종목의 안정성을 동시에 추구하려는 투자 수요가 높아지고 있다”며 “RISE ETF 시리즈를 통해 투자자들이 시장의 구조적 변화에 유연하게 대응하고 장기적인 자산 성과를 누릴 수 있도록 하겠다”고 말했다.