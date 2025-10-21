국내 여신전문금융회사 중 최초 대주단에 홍콩·대만·일본 등 글로벌 은행 구성

[헤럴드경제=정호원 기자] KB국민카드가 국내 여신전문금융회사 최초로 4억달러 규모의 지속가능연계 신디케이트 론 조달에 성공했다고 21일 밝혔다. 홍콩·대만·일본 등 글로벌 은행들을 대주단으로 구성했다.

신디케이트 론은 복수의 금융기관들로 대주단을 구성해 차입자에게 공통된 조건으로 일정 금액을 빌려주는 대출 방식을 말한다. 지속가능연계 방식은 차입자의 대출금리를 환경·사회·지배구조(ESG) 경영목표와 연계해 설정하게 되며, 대주단과의 지속적인 커뮤니케이션과 회사의 전략 방향에 대한 대주단들의 공감이 중요하게 작용해 그간 KB국민카드가 해외 시장에서 쌓은 투자자 신인도와 자산 건전성이 영향을 주었다는 평가를 받는다.

이번 조달은 3년 단일 만기구조(트랜치), 지속가능연계 대출 형태로 약정서 상 기입된 지표(KPI) 달성 시 대출금리는 하향 조정되는 구조로 설정됐다. 지표는 ESG 경영목표에 맞게 친환경, 소상공인 지원 및 저신용자 신용개선 지원 등으로 이루어졌다.

한편 KB국민카드는 지난해에도 4억달러 규모 신디케이트 론을 조달한 바 있다.

KB국민카드 관계자는 “금번 조달은 글로벌 매크로 변동성이 높은 상황에도 불구하고 그동안 KB국민카드가 글로벌 투자자들과 꾸준히 소통하며 신뢰를 축적해 온 결과물”이라며 “향후 지속적인 해외조달을 위한 기반을 마련했다는 점에서 의의가 있다”고 밝혔다. 이번 발행은 한국투자증권에서 단독으로 주관하였으며 자금의 사용목적은 일반운영자금이다.