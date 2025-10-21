의약품 중독 환자 8만명...20대가 가장 많아 10대 청소년 환자 40%↑

[헤럴드경제=이태형 기자]최근 5년간 의약품 중독으로 진료받은 환자가 8만명을 넘어선 것으로 나타났다. 20대가 가장 많았고, 10대 환자는 최근 4년새 40% 급증한 것으로 나타났다.

21일 국회 보건복지위원회 소속 더불어민주당 남인순 의원이 건강보험심사평가원으로부터 제출받은 ‘의약품 중독 진료 현황’에 따르면, 의약품 중독 환자는 2020년 1만6256명에서 2024년 1만6018명으로 1.46% 줄었다. 그러나 10대 환자는 2020년 1375명에서 2024년 1918명으로 39.49% 급증했다.

의약품 중독으로 진료받은 환자는 지난 5년간 총 8만268명이었고, 나이별로 보면 20대가 1만4949명(18.62%)으로 가장 많았으며, 40대 1만1473명(14.29%), 50대 1만623명(13.23%), 10대 8964명(11..17%) 순으로 나타났다.

남인순 의원은 “의약품 중독은 수면제, 해열제, 식욕억제제 등 일상적으로 사용하는 약물을 과다하게 복용하거나 장기간 남용하면서 발생하는 경우가 많다”라며 “전체 환자는 줄고 있지만, 10대 의약품 중독 환자가 급증하는 추세로, 청소년들이 일상에서 의약품을 쉽게 오남용하지 않도록 관리·감독을 강화해야 한다”라고 지적했다.