ADEX 2025에서 MOU 체결

[헤럴드경제=고은결 기자] 한국항공우주산업(이하 KAI)은 20일 경기도 일산 킨텍스(KINTEX)에서 개막한 ‘서울 국제 항공우주 및 방위산업 전시회(ADEX 2025)’에서 LG전자와 함께 ‘차세대 항공 시뮬레이터 영상시스템 공동 개발을 위한 업무협약(MOU)’을 체결했다고 밝혔다.

이날 협약식에는 KAI 미래융합기술원장 김지홍 전무, LG전자 ID사업부장 백기문 전무를 비롯한 양사 관계자들이 참석했다. 이번 협약을 통해 KAI와 LG전자는 마이크로 LED 디스플레이 기반 항공 시뮬레이터 영상시스템 개발을 위해 기술 교류 및 공동 연구 협력을 추진한다.

MOU 체결을 계기로 양사는 대형 스크린에 여러 대의 프로젝터로 외부 영상을 투사하는 방식에서 벗어나 선명한 화질과 뚜렷한 대조비, 높은 밝기 제공 등 마이크로 LED 디스플레이만이 가지는 장점을 바탕으로 국내외 시뮬레이터 영상시스템 시장에 표준을 제시한다는 구상이다.

KAI와 LG전자는 차세대 항공 시뮬레이터 영상시스템을 위한 커브드 LED(Curved LED) 디스플레이 개발을 최종 목표로 공동 연구를 추진할 예정이다. 향후 커브드 LED 디스플레이 개발을 통해 조종사의 훈련 몰입도 증대와 함께 영상시스템 복잡도를 혁신적으로 줄여 정비 비용 절감을 기대하고 있다.

KAI 관계자는 “KAI의 항공 시뮬레이터 노하우와 LG전자의 디스플레이 기술력을 결합하여 항공 시뮬레이터 혁신을 지속해 글로벌 시장 공략에 힘쓰겠다”고 말했다.

한편 KAI는 이번 ADEX 현장에서 XR 전장가시화체계와 MR 기반 시뮬레이터를 동시에 전시했다. XR 전장가시화체계는 위성, 드론 등 감시체계에서 수집한 전장 정보를 AI가 통합·분석 후 XR 환경으로 시각화해 제공하는 차세대 지휘 플랫폼으로 지휘관의 결심 속도를 크게 향상시킬 것으로 기대된다.

MR 시뮬레이터는 실제 조종실과 IG(Image Generator) 컴퓨터에서 생성하는 가상의 외부 환경을 혼합해 고글을 통해 훈련 환경을 제공한다. 기존 VR 시뮬레이터의 조작의 불편성을 개선하고 시뮬레이터의 소형화를 통해 공간의 제약을 해소했다.