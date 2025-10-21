내년 9월까지 환율·수수료 우대 행사

[헤럴드경제=김벼리 기자] 하나은행은 다국어 지원 해외송금 전용 애플리케이션(앱) ‘하나 EZ’에서 인도네시아 ‘다이렉트 해외송금’ 서비스를 시행한다고 21일 밝혔다.

‘하나 EZ’는 시간과 장소의 제약 없이 16개국 언어로 비대면 계좌개설부터 해외송금까지 제공하는 앱이다. 태국, 베트남, 몽골, 스리랑카, 네팔 등 외국인 체류자가 많은 국가를 중심으로 서비스 대상국을 확대하고 있다.

이번 서비스는 인도네시아의 현지 이체 시스템인 ‘BI Fast’ 시스템과 연계해 인도네시아 하나은행을 비롯한 현지 128개 은행으로 직접 송금을 할 수 있다. 특히, 국내 이체와 같이 송금부터 수취까지 모든 과정이 실시간으로 진행된다. 송금 전 계좌의 유효성 검증은 물론 송금 후에는 이체 진행 상황을 앱에서 실시간으로 확인할 수 있다.

하나은행은 이번 ‘다이렉트 해외송금’ 서비스 확대 시행을 기념해 내년 9월까지 환율과 수수료 우대 행사도 진행한다. 인도네시아 국적자가 행사 기간 ‘하나 EZ’ 앱을 통해 인도네시아로 ‘다이렉트 해외송금 ’ 시 환율 우대 40%와 송금 수수료 2000원 할인을 제공한다. 또한 인도네시아 수취 은행의 수수료도 올해 연말까지 50% 우대해 준다.

하나은행 외환사업본부 관계자는 “다이렉트 해외송금 서비스 인도네시아 확대 시행을 통해 외국인 손님의 금융거래 편익이 한층 더 증대될 것으로 기대한다”고 말했다.