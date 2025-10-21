[헤럴드경제DB]
[헤럴드경제=신동윤 기자] 국내 인공지능(AI) 반도체 랠리를 이끄는 주역으로 꼽히는 SK하이닉스 주가가 21일 정규장 장 초반 50만원 고지를 터치했다.

앞서 이날 프리마켓에서도 SK하이닉스 주가는 50만2000원까지 오르면서 사상 최고치 기록을 새롭게 썼다.


