“150만원→50만원, 얼마나 안 팔리면” 최고 ‘제품’ 자랑하더니…갑자기 무슨 일이

[헤럴드경제= 박영훈 기자] “거의 찾는 사람이 없어요” 삼성 갤럭시와 애플 아이폰이 경쟁적으로 최고의 제품이라면 내놓은 초슬림폰이 흥행에 참패했다. 판매가 너무 부진해 할인을 해도 판매가 쉽지 않아 보인다. 삼성전자는 초슬림폰인 ‘갤럭시S25 엣지’, 애플은 역대 가장 얇은 아이폰 ‘아이폰 에어’를 경쟁적으로 내놓고 대박을 자신했지만, 결과는 처참하다. 갤럭시S25 엣지와 아이폰 에어는 두께가 각각 5.8㎜, 5.6㎜에 불과한 초슬림 디자인으로 출시 당시 화제를 모였다. 삼성은 기기값을 낮추고, 보조금을 늘리는 방식으로 ‘갤럭시S25 엣지’ 할인 판매에 들어갔다. 휴대폰 집단 상가에서는 ‘갤럭시S25 엣지’ 기기변경만 가지고도 100만원가량이나 할인해 판매하고 있다. 물론 여기에는 10만원대 요금제를 사용해야 한다는 조건이 붙는다. 삼성닷컴에서도 150만원대 육박하는 ‘갤럭시S25 엣지’ 자급제 제품을 140만원대로 낮춰 판매하고 있다. 미국에서도 갤럭시S25 엣지를 30만원가량