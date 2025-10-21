작년 말 대비 70% 증가

[헤럴드경제=신동윤 기자] 삼성증권 중개형 개인종합자산관리계좌(ISA) 잔고가 6조원을 돌파했다고 21일 밝혔다.

삼성증권 중개형 ISA 잔고는 작년 말 대비 70% 증가했고 고객수는 11% 증가했다. 중개형 ISA 고객수는 130만명이 넘어 업계에서 가장 많은 투자자들이 이용하고 있다.

중개형 ISA 계좌는 절세 혜택으로 투자자들의 필수 아이템으로 자리잡고 있다. 최근 국내 배당주와 국내 상장지수펀드(ETF)에 대한 투자 수요가 증가하며 투자자들이 주목하고 있다.

중개형 ISA 내 투자 비중을 보면 국내주식 38%, 국내 ETF 11%, 해외 ETF 33%다. 코스피 시장 상승으로 국내 ETF 투자 비중이 전년 말 대비 6% 증가했고, 절세 혜택이 있는 해외 ETF 투자 비중은 유지되고 있는 것으로 나타났다.

삼성증권은 중개형 ISA 신규·기존 고객 대상 ‘중개형 ISA 절세응원 이벤트’를 10월말까지 진행한다. 행사는 ▷웰컴(Welcome) ▷스타트업(Start-up) ▷레벨업(Level-up) ▷붐업(Boom-up) 4가지로 구성됐다.

웰컴 이벤트는 신규 고객 대상으로 기간 내 최초 중개형 ISA 계좌개설시 상품권 5000원, 개설 후 100만원이상 순입금시 상품권 2만원을 조건 달성 고객 전원에게 지급한다. 단, 상품권 5000원권 혜택과 2만원권 혜택은 중복 지급되지 않는다.

스타트업 이벤트는 기존 고객 대상으로 지난 8월 31일 기준 삼성증권 중개형 ISA 잔고 100원 이하 고객이 기간내 중개형 ISA 계좌에 100만원 이상 1000만원 미만 순입금시 상품권 2만원을 전원 지급한다.

레벨업 이벤트는 기존, 신규 고객 대상으로 기간내 중개형 ISA 계좌에 순입금액 규모에 따라 지급되며 순입금액 1000만원 이상이면 3만원, 단계적으로 1억5000만원 이상이면 상품권 50만원을 달성 고객 전원에게 지급한다.

마지막으로 붐업 이벤트는 기간내 중개형 ISA 계좌에서 100만원 이상 상품 (ELS/펀드/채권) 순매수 시 상품별 조건 달성 고객 전원에게 상품권 각 5000원을 지급한다. (최대 1만5000원)

단, 이벤트는 오는 11월 30일까지 순입금액 이상의 잔고와 순매수 조건을 유지해야 하며, 타사 이전 금액은 순입금액 산정 시 2배로 인정된다.

삼성증권 관계자는 “증시 상승 시기에 중개형 ISA를 활용해 투자와 절세효과까지 보려는 똑똑한 투자자들이 늘고 있다”며 “중개형 ISA가 장기적인 자산 형성의 핵심 솔루션으로 자리잡을 수 있도록 지원하겠다”고 말했다.