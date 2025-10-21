IPTV 및 유·무선 결합 가능…가격 합리적 신혼부부 대상 요금제를 전 고객으로 확대

[헤럴드경제=권제인 기자] LG유플러스가 신규 인터넷 요금제 ‘너겟 라이트’를 출시했다고 21일 밝혔다. 신혼부부 대상으로 판매했던 프로모션 요금제가 인기를 끌면서 정식 요금제로 새롭게 출시됐다.

너겟 라이트는 약정기간을 최대 3년까지 설정할 수 있었던 기존 요금제와 달리 약정 기간을 최대 5년까지 확대하면서 월 이용료를 최대 6600원 저렴하게 이용할 수 있다. IPTV뿐만 아니라 유·무선 결합도 가능해 보다 합리적인 요금으로 서비스를 이용 가능한 것이 특징이다.

너겟 라이트는 지난 3월 LG유플러스가 통신사 최초로 ‘다이렉트 신혼 프로모션 인터넷 요금제’라는 이름으로 신혼부부 및 결혼 예정 부부 대상으로 판매했던 프로모션 요금제였다. LG유플러스는 “해당 요금제가 좋은 혜택으로 입소문이 나면서 고객센터에 가입 대상이 아닌 고객까지 문의가 있었다”며 “고객의 요청을 적극 반영해 혜택 그대로 신혼부부 대상이 아닌 전 고객 대상으로 정식 출시하게 됐다”고 설명했다.

너겟 라이트의 상품별 이용 요금은 5년 약정 및 IPTV 결합 시 ▷100M 상품 기존 대비 월 4400원 저렴한 2만3100원 ▷500M 상품 기존 대비 월 6600원 저렴한 2만7500원 ▷1G 상품 기존 대비 월 6600원 저렴한 3만3000원 등이다. 500M 이상 요금제를 선택한 고객에게는 안정적인 인터넷 환경을 위해 ‘기가 Wi-Fi’ 단말기 2대가 제공된다.

요금제를 정식 출시하면서 고객의 가입 경로도 더욱 다양해졌다. 기존에 판매했을 당시에는 LG유플러스 공식 온라인 직영몰인 ‘유플러스 닷컴’을 통해서만 가입할 수 있었지만, 이제는 고객의 문의가 많았던 LG유플러스 고객센터(101)에서도 가입할 수 있게 됐다.

오인호 LG유플러스 홈사업담당(상무)은 “너겟 라이트 요금제 정식 출시는 고객의 요청에서부터 시작된 요금제라 더욱 의미가 있다”며 “고객 중심으로 고민해 홈 서비스 상품 라인업을 다양화 하도록 노력하겠다”고 말했다.