부산서 열리는 ‘코마린 2025’ 참가 사이버 보안 솔루션 등도 공개

[헤럴드경제=한영대 기자] LS일렉트릭은 21~24일 부산 벡스코에서 열리는 세계 최대 규모 조선·해양 기자재 전시회 ‘국제 조선 및 해양 산업전(코마린 2025)’에 참가한다고 밝혔다.

LS일렉트릭은 ‘더 큰 세상으로! 바다로!’라는 슬로건 아래 총 72㎡ 규모의 부스를 꾸린다. LS 선박 솔루션을 주제로 ▷선박 자동화 솔루션 ▷사이버 보안 솔루션 ▷모듈러 드라이브 프로토타입을 집중 소개한다.

우선 9대 선급 인증을 획득한 선박용 자동화 솔루션인 프로그램 제어 장치(PLC)와 인간-기계 인터페이스(HMI), AC 드라이브를 소개한다. 3개 솔루션은 9대 선급 인증을 통해 국제적인 안전 및 품질 기준을 충족했다. 이와 함께 선보인 사이버 보안 솔루션은 국제선급협회의 공통 규칙에 대한 대응이 가능하다.

LS일렉트릭이 자체 개발 중인 모듈러 드라이브 프로토타입도 처음으로 공개한다. 이 장비는 2㎿(메가와트)급 선박 전기추진 시스템용 파워스택 기반의 전력변환 장치이다. 국책과제인 3000톤급 선박 전기 추진시스템 핵심소재 및 부품 기술 개발의 일환으로 개발된 핵심 기술이다. 공냉식 설계, 고효율 열제어 구조를 적용해 고출력·고효율·저소음 운전을 구현했다.

LS일렉트릭은 이번 전시에서 선박 내 추진·제어·보호 시스템을 하나의 통합 플랫폼으로 연결하는 ‘토털 자동화 솔루션’을 제시, 국내외 조선·해양 시장에서 기술력을 입증할 계획이다.

LS일렉트릭 관계자는 “전세계 선박 시장은 에너지 효율화와 대체연료 도입을 통한 탈탄소 실현으로 큰 전환점을 맞이하고 있다”며 “LS는 케이블을 비롯해 전력공급, 제어, 사이버보안까지 통합한 원스톱 솔루션을 고객에게 제공하고 친환경·스마트 선박 시대를 여는데 이바지하겠다”고 말했다.