국무부 이어 USTR 그리어 대표 성명 “中 위협적 시도, 美 조선 재건 못 막아” “동맹국들 美산업 투자장려에 전념할 것”

[헤럴드경제=김영철 기자] 제이미슨 그리어 무역대표부(USTR) 대표는 중국이 지난 14일 미국의 대(對)중국 견제 조치에 대응해 한미 조선 협력의 핵심 업체 한화오션의 미 자회사 5곳을 제재 대상에 올린 것을 공식 규탄했다.

USTR은 20일(현지시간) 그리어 대표 명의의 성명을 통해 “중국의 위협적인 시도는 미국이 조선업 기반을 재건하고 중국의 핵심 산업 분야 장악 시도에 적절히 대응하는 것을 막지 못할 것”이라며 “우리는 우리 기업을 보호하고 공급망을 확보하는 한편 동맹국이 미국 산업의 미래에 투자하도록 장려하는 데 계속 전념할 것”이라며 이 같이 밝혔다.

USTR은 “중국이 최근 전 세계 민간 기업들을 상대로 취한 보복 조치는 외국 기업들이 미국 조선 및 기타 핵심 산업에 투자하는 것을 저지함으로써 미 정치에 영향을 미치고 글로벌 공급망을 통제하려는 광범위한 경제적 강압(economic coercion)의 일환”이라고 규명했다.

그러면서 “이런 위협적인 시도는 미국이 조선 기반을 재건하고 중국의 핵심 산업 분야 장악 시도에 맞서 적절히 대응하려는 것을 막지 못할 것”이라며 “우리는 기업을 보호하고 동맹국이 미국 산업의 미래에 대한 투자를 장려하는 데 계속 전념하겠다”고 했다.

앞서 중국 상무부는 지난 14일 한화오션의 미국 내 자회사 5곳에 대한 제재를 발표했다.

제재 대상에 오른 업체들은 ▷한화쉬핑 ▷한화필리조선소 ▷한화오션USA인터내셔널 ▷한화쉬핑홀딩스 ▷HS USA홀딩스 등이다. 특히 한화필리조선소는 한화그룹이 지난해 1억달러(약 1400억원)를 들여 인수한 첫 현지 조선소로, 한·미 조선협력 프로젝트인 ‘마스가(MASGA·미국 조선업을 다시 위대하게)’의 핵심이다.

이와 관련해 미 국무부는 지난 16일 언론 질의에 대한 대변인 명의의 답변에서 중국의 한화오션 제재와 관련해 한·미 협력을 약화하려는 시도라고 비판했다. 국무부는 “중국이 한화그룹을 표적으로 삼는 것은 민간 기업의 운영을 방해하고 미국의 조선 및 제조 산업 활성화를 위한 한·미 협력을 저해하려는 무책임한 시도”라고 밝혔다.

이어 “중국의 행보는 인도·태평양 지역에서 미국의 동맹 및 파트너 국가들과의 경제 협력을 강화하는 것의 중요성을 재확인해줄 뿐”이라며 “중국이 한국을 압박해 온 오랜 패턴의 최신 사례”라고 했다. 이어 “우리는 한국과 굳건히 함께하겠다”고 덧붙였다.