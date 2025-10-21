한일 벤처스 인프라 활용, 양국 스타트업 교류도 지원 현지 성공 가능성 높은 한국 스타트업 9곳·일본 2곳 선발

[헤럴드경제=강승연 기자] 롯데벤처스와 롯데벤처스 재팬은 한일 양국 스타트업의 해외 진출을 지원하는 ‘2025 엘캠프 재팬(L-CAMP JAPAN) 3기’ 현지 프로그램을 진행한다고 21일 밝혔다.

20일부터 사흘간 일본 도쿄에서 열리는 이번 행사는 부산창조경제혁신센터가 공동 주관하며 K-스타트업센터 도쿄, 아마존웹서비스(AWS)가 후원한다.

엘캠프 재팬은 ‘1세대 글로벌 창업가’인 신격호 창업주의 글로벌 개척 정신을 계승해 스타트업의 해외진출을 돕기 위해 2023년 시작한 프로그램이다. 한국과 일본 롯데 CVC(기업 주도형 벤처캐피탈)가 양국의 인프라를 활용해 국내 유망 스타트업의 일본 진출을 돕는다. 지난해부터는 한국 진출을 희망하는 일본 스타트업도 선발하고 있다.

롯데벤처스는 지난 8월부터 모집, 심사 단계를 거쳐 AI(인공지능), 헬스케어, 콘텐츠, 푸드테크 분야 스타트업 한국 9곳, 일본 2곳을 선발했다. 심사 단계에서는 양국의 롯데벤처스 소속 심사역이 참여해 현지 성장 가능성과 실질적인 사업화 계획을 갖춘 스타트업을 찾았다.

프로그램 첫날인 20일에는 선발된 스타트업의 IR 피칭과 투자자와의 1대1 비즈니스 미팅과 네트워킹이 진행됐다. 지난 기수 대비 2배 이상인 약 150명의 스타트업 투자 관계자가 참석했으며 일본 관계자 비중이 80%가 넘는 등 현지에서 큰 관심을 보였다. 자프코, 헤드라인아시아, 그리벤처스, 미츠이스미토모 등 일본 주요 VC(벤처캐피탈), CVC가 참여했다.

이번 행사에 참여한 개인 맞춤형 수면 솔루션 스타트업 로맨시브 이수현 대표는 “롯데벤처스 미래식단 프로그램 참여, 롯데호텔앤리조트와 수면 특화 ‘슬립케이션’ 패키지 출시 등 쌓아온 사업 실증 경험을 바탕으로 이번 프로그램에 참여헀다”며 “현지 투자관계자와의 대면 미팅을 통해 일본 수면 시장에서의 수면 솔루션 니즈를 확인한 만큼 현지 투자 유치나 파트너십 체결 등 일본 시장 진출에 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

롯데벤처스는 21일 콘텐츠진흥원 CKL 도쿄센터와 K-스타트업센터 도쿄센터(CIC)에서 NTT 도코모 벤처스, 글로벌 브레인, 스미쇼 벤처 파트너스, 롯데벤처스 재팬이 함께 하는 일본 VC 투자유치 전략 패널 토크 세션을 연다. 지난해 상장해 기업가치 2조를 달성한 일본 유니콘 스타트업 타이미(Timee) 오가와 료 대표가 성장 노하우 강연을 진행한다. AWS는 글로벌 스타트업 지원 프로그램을 소개하고 아마존글로벌로지스틱스, 세일즈포스벤처스 등 파트너사 미팅도 진행할 예정이다.

22일에는 미즈호은행 본사에서 미즈호 그룹의 글로벌 스타트업 생태계 구축 및 일본 시장 투자 전략 공유회와 원티드랩 재팬 강철호 대표의 한국 스타트업의 일본 진출을 위한 실질적인 가이드북 강연이 열린다.

김승욱 롯데벤처스 대표는 “현지 네트워크, 언어, 현지 법령에 대한 이해 부족 등의 문제로 글로벌 진출에 어려움을 겪는 스타트업을 돕고자 한일 롯데벤처스가 손을 잡았다”며 “축적된 해외 진출 프로그램 운영 노하우와 해외 거점 인프라를 바탕으로 높은 사업적 역량과 기술을 보유한 스타트업의 글로벌 시장 개척을 지원하겠다”고 강조했다.