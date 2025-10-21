10월 24일 무수골 친환경 논 체험장...벼 수확‧탈곡‧도정 전통 벼농사 과정 체험

[헤럴드경제=박종일 선임기자]서울 도봉구(구청장 오언석)가 10월 24일 무수골 친환경 논 체험장(도봉동 527)에서 ‘무수골 논 추수한마당’ 행사를 개최한다.

행사에서 참여자들은 벼 수확부터 탈곡, 도정까지 전통 벼농사 과정을 직접 체험해 볼 수 있다.

당일 볏짚을 활용한 전통 놀이 등 다양한 참여형 프로그램도 마련돼 있어, 온 가족이 함께 즐길 수 있다.

행사는 1, 2부로 나눠 운영된다. 1부는 오전 9시부터 11시 40분까지 앞서 모집한 창동초등학교 5학년 3개 학급 60여 명을 대상으로 진행된다.

2부는 오후 1시부터 3시 30분까지 도봉구에 거주하는 6세 이상 자녀를 둔 가족 25팀을 대상으로 운영된다.

참가 신청은 도봉구 누리집에서 가능하며, 선착순으로 접수를 마감한다. 지난 10월 13일부터 신청을 받았으며, 21일 오전 기준 18팀이 신청했다.

구는 지난 5월 같은 장소에서 도봉구민을 대상으로 모내기 체험 프로그램을 진행했다. 이번 행사까지 진행하면 전통 벼농사 전 과정을 구민과 함께하게 된다.

오언석 도봉구청장은 “올 한 해 구민들과 함께 정성껏 벼를 재배했다. 이렇게 수확한 쌀은 지역 내 취약계층에 배부될 예정”이라며, “앞으로도 도심 속에서 자연을 체험하고 농업의 가치를 이해할 수 있는 뜻깊은 시간을 많이 마련해 나가겠다”고 말했다.