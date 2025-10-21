[헤럴드경제(청도)=김병진 기자]경북 청도군은 지난 17일부터 19일까지 3일간 청도야외공연장 일원에서 열린 ‘2025 청도반시축제 및 청도세계코미디아트페스티벌’이 성황리에 막을 내렸다고 21일 밝혔다.

이번 축제는 ‘사람‧경제‧환경이 함께 빛나는 착한 축제’라는 주제 아래, 웃음과 음악, 그리고 친환경 가치가 조화를 이룬 ‘지속가능한 축제의 대명사’이자 지역경제에 활력을 불어넣은 대표 축제로 자리매김했다.

둘째 날 열린 청도반시밴드페스티벌은 전국에서 예선을 통과한 청소년 및 성인 아마추어 밴드 14개 팀이 출연해 뜨거운 무대를 선보였다.

락밴드 ‘사자밴드’, 개그콘서트 출연진, 그리고 인기 퍼포머 ‘다나카’의 공연이 이어지자 관객들의 환호가 끊이지 않았다.

청도사랑 교환센터를 중심으로 한 지역상생 프로그램은 청도 상권에 활기를 불어넣었다.

청도군은 축제 수익이 지역 내 소비로 순환되는‘지역경제 선순환형 축제 모델’을 안정적으로 구축해 나갈 계획이다.

관광과 축제를 연계한 ‘청도마블 프로그램’은 방문객들로부터 큰 호응을 얻었다.

청도 관광9경 중 3곳 이상을 방문하면 한국코미디타운 무료입장 혜택을 제공한 이번 이벤트에는 많은 사람들이 참여했으며 관광9경 방문객 수가 증가했다.

운문사, 와인터널, 청도읍성, 한국코미디타운 등 대표 명소들이 가족 단위 방문객으로 북적이며 청도 관광 활성화의 촉매제가 됐다.

축제기간 중 고질적인 문제로 지적되어왔던 교통난을 극복하기 위해 축제장 주변 청도천변 등에 임시주차장을 활용한 셔틀버스 운영으로 교통난을 완화했다.

축제장 안전관리비를 전년대비 84.8% 증액해 안전경비 및 주차질서계도 용역직원을 다수 투입하는 등 행사장 안전질서 유지에 만전을 기해 무사고 축제장을 조성했다.

올해 축제는 다회용기 사용, 분리수거존 확대, 일회용품 최소화 등 친환경 운영 체계를 도입하며 환경보호를 적극 실천했다. 또 실종방지밴드 제공과 안전요원 배치 확대 등 세심한 운영으로 남녀노소가 안심하고 즐길 수 있는 축제가 됐다.

김하수 청도군수는 “2025 청도반시축제와 청도세계코미디아트페스티벌은 군민이 함께 만들어낸 축제로, 지역경제와 환경, 관광이 조화롭게 선순환하는 모델을 완성했다”며“이번 축제를 통해 청도는 활력이 넘치고 지속가능한 문화도시로 한 단계 도약했다”고 말했다.