전 세계 클라우드 시장 3분의 1 점유 국내외 AWS 사용 서비스 접속 장애

[헤럴드경제=김은희 기자] 아마존의 클라우드 서비스인 아마존웹서비스(AWS)는 20일(현지시간) 대규모 서비스 장애가 발생한 지 3시간여 만에 복구가 대부분 완료됐다고 밝혔다.

AFP·블룸버그통신에 따르면 AWS는 이날 공지를 통해 한국시간 오후 7시 35분께 문제가 고쳐졌다며 “대부분의 서비스가 정상적으로 운영되고 있다”고 밝혔다.

다만 여전히 일부 서비스는 장애를 겪고 있는 것으로 알려졌다.

AWS에 따르면 서비스 장애는 미국 동부 해안 지역의 게이트웨이 문제로 발생했다. 아마존 프라임, 퍼플렉시티, 스냅챗, 듀오링고, 알렉사, 포트나이트 등 다수의 웹사이트와 온라인 서비스가 중단됐다.

인터넷 서비스 장애를 추적하는 다운디텍터에 따르면 이날 장애 발생 직후 사용자 신고 수천건이 접수됐다.

레딧, 훌루, 디즈니플러스와 메신저 애플리케이션 시그널, 델타항공도 영향을 받았다.

유럽에서는 주요 이동통신사를 포함해 영국 내 일부 은행, 메신저 왓츠앱과 데이팅 앱 틴더도 장애를 겪은 것으로 알려졌다.

국내에서도 오후 4시께부터 AWS를 사용하는 국내외 서비스에서 접속이 제대로 되지 않았다.

AWS는 전 세계 클라우드 시장을 3분의 1가량 점유하고 있으며 수많은 온라인 서비스가 이에 의존하고 있는 것으로 전해진다.