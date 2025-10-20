낮 최고기온도 14~20도 수준 바람 불어 체감 온도 더 낮을듯

[헤럴드경제=김은희 기자] 화요일인 21일은 서울의 아침 최저기온이 4도까지 떨어지며 때이른 초겨울 추위를 보일 것으로 관측된다. 경기도 파주와 양주는 오전 중 기온이 1도까지 떨어질 전망이다.

기상청에 따르면 21일 아침 최저기온은 1~14도, 낮 최고기온은 14~20도로 각각 예보됐다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 당분간 기온이 평년보다 2~5도가량 낮겠다. 바람도 강하게 불어 체감 온도는 더욱 낮을 것으로 관측되니 보온에 유의해야 한다고 기상청은 밝혔다.

강원 영동과 경상권, 제주도를 제외한 지역은 대체로 흐리다가 오전부터 차차 맑아지겠다.

강원 영동과 경북 동해안, 경북 북동 산지·부산·울산·경남 동부 내륙 등 동쪽 지역에는 전날부터 내린 비가 이어지겠다. 예상 강수량은 5~10㎜다.

이 밖에 울릉도·독도에는 5㎜ 미만 비가 내리겠으며 강원 영서 남부와 충북 북부, 경북권 내륙 지역에도 0.1㎜ 빗방울이 흩날리는 곳이 있겠다.

미세먼지 농도는 전국에서 ‘좋음’~‘보통’ 수준으로 예상된다.

바다의 물결은 동해 앞바다에서 1.0~3.5ｍ, 서해·남해 앞바다에서 0.5~3.5ｍ로 일겠다.

안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0~5.0ｍ, 서해 1.5~4.0ｍ, 남해 1.5~5.0ｍ로 예측된다.