총리 지명 선거 하루 앞두고 연립정권 수립에 전격 합의

[헤럴드경제=김은희 기자] 일본 집권 자민당과 제2야당 일본유신회가 20일 연립정권 수립에 정식 합의했다.

연합뉴스에 따르면 다카이치 사나에 자민당 총재와 요시무라 히로후미 유신회 대표는 이날 도쿄에서 만나 연정 수립을 위한 합의서에 서명했다. 이에 따라 다카이치 총재는 오는 21일 치러지는 총리 지명선거를 거쳐 일본 첫 여성 총리에 취임할 것으로 보인다.

자민당은 1999년부터 26년간 협력 관계를 이어온 공명당이 지난 10일 연립에서 이탈한 뒤 새로운 연정 수립을 추진해 왔으며 불과 열흘 만에 강경 보수 성향 유신회와 손을 잡았다.

유신회 의원은 이번 합의에 따라 총리 지명선거에서 다카이치 총재에게 투표하기로 했다.

총리 지명선거는 중의원(하원)과 참의원(상원)이 각각 실시하며 결과가 다를 경우 중의원 투표 결과를 우선시한다.

중의원 1차 투표에서 과반 득표자가 나오면 사실상 당선이 확정된다. 과반 득표자가 없으면 상위 2명이 결선 투표를 치른다. 결선 투표에서는 과반 확보가 필요 조건이 아니다.

자민당과 유신회의 중의원 의석수는 각각 196석, 35석으로 합치면 과반인 233석에 2석 모자란 231석이다. 자민당 출신 의장과 보수 성향 군소 야당이 다카이치 총재에게 표를 줄 경우 1차 투표에서 판가름이 날 가능성도 있다.

여기에 야권의 후보 단일화 논의도 중단돼 다카이치 총재의 총리 선출이 확실해졌다는 분석이다.