[헤럴드경제= 박영훈 기자] “이건 너무 실망이다” “100% 망한다” 등 나오자마자 혹평이 쏟아졌던 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘다 이루어질지니’가 결국 화제성을 입증하며, 글로벌 1위에 등극했다.

작품성에 호불호가 크게 갈렸는데도 불구하고 흥행에 성공한 셈이다.

20일 넷플릭스 공식 사이트에 따르면, ‘다 이루어질지니’는 공개 2주 차부터 전 세계 넷플릭스 비영어권 TV 쇼 부문 1위에 올랐다. 이 기간 시청 수(시청 시간을 작품의 총 러닝타임으로 나눈 값)는 800만, 시청 시간은 1억 260만 시간을 기록했다.

공개 첫 주 400만 시청 수를 기록하며 5위에 오른 데 이어, 2주 만에 정상 자리를 차지한 것이다.

이 작품은 전 세계 50개국 톱10 리스트에 이름을 올렸으며, 홍콩, 페루, 필리핀, 태국, 싱가포르, 베트남, 도미니카공화국 등 10개국에서 1위를 차지했다.

‘다 이루어질지니’는 지난 3일 넷플릭스를 통해 13회 전편이 전 세계 동시 공개됐다. 사이코패스인 ‘기가영’이 램프의 요정 ‘지니’를 만난 뒤 세 가지 소원을 빌면서 벌어지는 이야기를 그렸다.

네이버 개방형 커뮤니티 서비스인 오픈톡 내 개설된 ‘다 이루어질지니’ 오픈톡방 방문자 수가 100만명을 돌파하기도 했다.

드라마에 대한 시청자 평가는 냉소했지만 화제성은 확실히 입증했다. ‘태양의 후예’ ‘미스터 션샤인’ ‘도깨비’ ‘더 글로리’ 등을 쓴 김은숙 작가의 작품이다.

‘킬링타임으로 제격” “가볍게 보기 좋은 드라마”라는 평도 있었지만 한편에선 “너무 유치하다” “과도한 개그 코드” “기대했는데 실망스럽다”는 혹평도 쏟아졌다.

‘다 이루어질지니’가 화제를 끌면서 넷플릭스의 지배력은 더욱 강화될 전망이다.

아이지에이웍스 모바일인덱스에 따르면 넷플릭스 9월 월간활성이용자(MAU)는 1432만명을 기록했다. 2위 티빙(732만명)에 비해 월 이용자가 2배가량이나 많다.

특히 국내 OTT 이용자 절반 이상이 넷플릭스를 구독하고 있는 것으로 나타났다. 단일 플랫폼이 국내서 구독률 50%의 벽을 깬 건 넷플릭스가 처음이다.

한편 넷플릭스는 막강한 지배력을 앞세워 이용 요금을 계속 올리고 있다. 넷플릭스는 올해 프리미엄 요금제를 58% 올리고, 광고형 스탠다드 27.3%, 베이직 26.3% 인상했다.