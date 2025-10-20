“시신 훼손 없었다” 내일 캄보디아 법무부 차관과 면담

[헤럴드경제=윤호 기자]법무부가 캄보디아 대학생 사망 사건의 진상 규명과 현지 한국인 대상 범죄단체 소탕에 총력을 기울이겠다고 밝혔다.

20일 법무부에 따르면 이날 캄보디아 프놈펜 턱틀라(Tuek Thla) 사원에서 지난 8월 8일 시신으로 발견된 한국인 대학생에 대한 사인 규명을 위한 부검이 진행됐다.

이번 부검은 한국 법무부가 검경과 협력해 캄보디아 측에 요청한 형사사법 공조를 통해, 한국-캄보디아 양 수사당국의 공동 참여하에 진행했다. 한국 측은 법무부(국제형사과 검사), 경찰청(과학수사운영계장, 경북청 담당 수사관), 국립과학수사연구원(부검의 3명) 등 6명, 캄보디아 측은 경찰청 담당자와 의사 등 6명이 참여했다.

법무부는 “부검 과정에서 문의가 많았던 시신 훼손은 없음을 확인했으며, 정확한 사인은 향후 국내에서 예정된 조직검사 및 약독물검사, 양국에서 진행 중인 수사결과 등을 종합해 확정할 예정”이라고 설명했다. 공동부검 이후 캄보디아 측과 협의를 거쳐 한국 외교·경찰 당국은 신속히 유해를 국내로 송환할 방침이다.

법무부는 또 파견 검사와 수사관이 오는 21일 캄보디아 법무부 차관과의 면담을 통해 사망한 피해자 관련 수사기록의 신속한 제공을 요청하고, 캄보디아 내 스캠센터 대응을 위한 협력 방안을 논의할 예정이라고 밝혔다.

‘한국인을 대상으로 한 캄보디아 범죄단체 대응’과 관련, 법무부는 지난 8월 검·경, 외교부, 국정원, 금융위 등과 함께 출범한 ‘해외 보이스피싱 사범 대응 TF’를 통해 총책급 범죄인의 신속한 송환과 해외소재 범죄단지 단속을 추진하고 있다.

TF는 지금까지 2회 정규 회의 및 수시 소통을 통해 중국과 캄보디아 등에 있는 약 20~30명의 범죄인을 우선송환대상자로 선정(캄보디아 12명)했고, 캄보디아 당국과 협력해 캄보디아 범죄단지 단속 및 피해자 구출을 계획하고 있다.

법무부는 “검·경의 국내 수사 결과를 바탕으로 형사사법공조 등을 통해 캄보디아 범죄단지로 유출된 범죄수익을 동결, 환수하기 위한 방안을 검토 중”이라며 “법무부가 구축한 ‘동남아시아 공조 네트워크(SEAJust)’ 등을 적극 활용할 것”이라고 설명했다.