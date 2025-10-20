[헤럴드경제=나은정 기자] 인천국제공항에서 캄보디아로 출국하려다 제지당한 사례가 2건 추가로 확인됐다.

20일 인천공항경찰단에 따르면 경찰은 지난 18~19일 인천공항 제1여객터미널 탑승 게이트 앞에서 20대 A씨와 30대 B씨의 출국을 제지했으며, 이들에 대해 입건 전 조사(내사)에 착수했다.

경찰은 당시 불심 검문을 하면서 이들에게 출국 목적을 물었으나, 두 사람 모두 제대로 답변하지 않은 것으로 파악됐다.

이들은 출국 목적을 재차 확인하는 경찰에 “지인을 만나러 간다”고 말할 뿐 구체적인 진술을 거부한 것으로 알려졌다.

인천공항경찰단은 지난 15일부터 인천공항에서 캄보디아로 떠나는 여객기 탑승구에 경찰관 4명씩 배치, 범죄 피해자 및 관련자로 의심되는 탑승객을 상대로 불심검문을 진행 중이다.

불심 검문을 통해 인천공항에서 출국을 제지한 사례는 이들을 포함해 모두 4건이다.

지난 15일과 16일에도 출국 목적을 제대로 밝히지 않거나 범죄 연루 우려 등을 이유로 각각 30대 남성과 20대 남성이 출국하지 못했다.

경찰 관계자는 “현재 4건 모두 내사에 착수해 범죄 혐의점 여부를 조사하고 있다”고 말했다.