경찰 “부검 과정서 시신 훼손은 없는 것으로 확인”

[헤럴드경제=이용경 기자] 한국과 캄보디아 수사당국이 최근 캄보디아 범죄단지 웬치에서 고문당해 사망한 20대 대학생 시신의 현지 공동부검을 마쳤다.

20일 경찰청에 따르면 현지시각으로 이날 오전 10시35분부터 오후 1시30분까지 캄보디아 프놈펜 턱틀라(Tuek Thla) 사원에서 지난 8월 8일 시신으로 발견된 한국인 대학생 박모(22) 씨에 대한 공동부검이 진행됐다.

이번 부검은 경찰이 법무부를 통해 캄보디아 측에 요청한 형사사법 공조로 한국-캄보디아 양 수사당국의 공동 참여 아래 진행됐다.

한국 측에서는 경찰청(과학수사운영계장, 경북청 담당 수사관 등 2명), 국립과학수사연구원(부검의 3명), 법무부(국제형사과 검사) 등 관계자 6명이 부검에 참여했으며 캄보디아 측은 경찰청 담당자와 의사 등 6명이 참여했다.

경찰은 이날 부검 과정에서 애초 알려진 시신 훼손 사항은 없었다고 밝혔다. 정확한 사인은 향후 국내에서 예정된 조직검사와 약독물검사, 양 국가에서 진행 중인 수사결과 등을 종합해 확정할 예정이라고 경찰은 설명했다.

경찰 관계자는 “공동부검 이후 캄보디아 측과 협의를 거쳐 한국 외교 및 경찰 당국은 신속히 유해를 국내로 송환할 예정”이라고 말했다.