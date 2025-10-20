보이스피싱 피해 예방 기여

[헤럴드경제(순천)=박대성 기자] 전남 순천경찰서는 20일 경찰서 봉화마루에서 전국 최초로 추진된 시민 참여형 전화금융사기 예방 프로그램 ‘112문자 챌린지’ 시상식을 개최하고 피싱 피해 예방에 기여한 시민과 경찰관에게 표창장을 수여했다.

‘112문자 챌린지’는 국민이 직접 예방 메시지를 전파하는 참여형 캠페인으로 시민은 QR코드나 참여 링크를 통해 접속해 보이스 피싱 주요 수법과 신고 요령을 학습한 뒤 추천인 코드가 포함된 보이스피싱 예방 참여 문자를 가족․지인에게 전송하는 방식으로 참여한다.

이런 방식으로 경찰관과 시민이 함께 참여한 결과 총 2600여 명이 전국 각지(서울·성남·포항·용인 등)에서 동참하며 보이스피싱 예방 메시지가 전국적으로 확산했고 시민 스스로 경각심을 갖는 계기가 되었다.

아울러 순천경찰서는 금융기관과의 협업 대응망인 F-Alert(어럴트)를 구축해 운영 5개월 만에 총 3건(9000여만 원)의 피해를 사전에 차단하는 성과를 거두었다.

이 과정에서 순천시는 피싱 예방 홍보예산 2000만 원을 추경으로 지원했고 지역 금융기관 80여 곳이 자발적으로 대응망에 참여하는 등 지자체-경찰-금융권이 함께 움직이는 지역 공조형 협력 모델로 발전하고 있다.

김대원 경찰서장은 “이번 챌린지는 시민이 직접 예방의 주체가 되어 참여한 적극 행정의 대표 사례이며 앞으로도 국민이 체감하는 현장 중심의 안전 행정을 지속 추진하겠다”고 밝혔다.