21일부터 10월 30일까지 2주간 접수 유해 발굴 시 유족의 봉환 의사 확인 빨라질 것으로 기대

[헤럴드경제=이태형 기자]행정안전부는 대일항쟁기간 중국 본토 지역에서 희생된 강제동원 피해자의 유족을 대상으로 한 유전자 검사 신청을 이달 21일부터 10월 30일까지 2주간 접수한다고 20일 밝혔다.

이는 중국 본토 지역에서 대일항쟁기간에 희생된 분들의 유가족을 대상으로 실시하는 유전자 검사로는 사실상 첫 번째로, 점차 고령화되고 있는 희생자 유족의 유전자를 선제적으로 확보하기 위한 목적이다.

그동안 해남도 지역에서 희생된 분들의 유가족을 대상으로 유전자 검사를 실시한 바 있지만, 본토 지역(20개성) 희생자의 유족을 대상으로 유전자 검사를 조사하는 것은 이번이 처음이다.

2004년부터 2008년까지 진행된 대일항쟁기강제동원피해조사위원회 피해신고를 기준으로 중국 본토 지역 희생자는 1739명으로 추정된다.

향후 유해가 발굴될 경우 확보한 유전자 정보를 바탕으로 신속하게 신원을 확인해 유족의 봉환 의사를 확인할 수 있을 것으로 기대된다.

행안부는 이번 중국 본토에 이어 동북지역과 대만은 2026년 상반기 순차 추진할 예정이다.

장동수 행안부 과거사관련업무지원단장은 “강제동원 희생자의 명예를 회복하고 유족의 오랜 아픔을 보듬을 수 있도록 정부는 유해봉환 등을 위해 지속해서 노력하고, 국가의 책임을 다하도록 최선을 다하겠다”라고 말했다.