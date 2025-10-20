소유 델타항공서 홀대 당하자 “이게 인종차별일까 생각 들어”

[헤럴드경제=한지숙 기자] 그룹 씨스타 출신 가수 소유가 미국 델타항공 기내에서 인종차별을 당했다고 주장했으나 당시 그가 만취 상태였다는 동승자의 상반된 증언이 나와 논란이다.

20일 여러 온라인 커뮤니티에는 “소유와 같은 비행기를 탔다”는 목격담이 잇달아 올라 왔따.

A씨는 “소유가 만취한 상태에서 본인이 피곤하다고 (기내식을)안 먹겠다고 했고, ‘취한 상태에서 비행하면 안 된다’고 직원들이 말하는 것도 들었다”고 했다.

그러면서 “이런 식으로 ‘억울하다’, ‘인종차별이다’라고 하면 안 된다. 그 순간 한국인으로서, 또 팬으로서 너무 창피했다. 승무원들한테도 너무 민망했었다”고 덧붙였다.

또 다른 목격자는 “밤 비행이라서 처음에는 몰랐는데, 좌석에 앉고 나서 갑자기 시끄러워져서 봤더니 소유였다. 본인 입으로 취해서 메뉴를 못 읽으니 한국 승무원을 요구한 거였다. 시큐리티는 없었다”고 설명했다.

앞서 소유는 전날 자신의 소셜미디어(SNS)에 델타항공 탑승권을 찍어 올리며 “뉴욕 스케줄을 마치고 경유로 애틀랜타에서 한국행 비행기에 올랐다. 너무 피곤한 상태에서 식사 시간을 확인하려고 한국인 승무원을 요청했을 뿐인데, 사무장은 내 태도를 단정하며 문제있는 승객처럼 대했고 갑자기 시큐리티까지 불렀다”고 주장했다.

이어 “‘내가 문제라면 내리겠다’는 말까지 해야 했고 이후 비행 내내 차가운 시선과 태도를 견뎌야 했다. 그 순간 ‘이게 인종차별일까’라는 생각이 들었다”면서 “15시간 넘는 비행동안 아무 것도 먹지 못했고, 그 경험은 인종적 편견에서 비롯된 깊은 상처로 남았다”고 했다.

이어 “아무도 인종 때문에 의심받거나 모욕 당하지 않기를 바란다”고 덧붙였다.

델타항공은 과거에도 인종차별 논란에 휩싸인 바 있다.

그룹 ‘걸스데이’ 출신 혜리는 2023년 로스앤젤레스에서 뉴욕으로 가는 델타항공편을 예매했다가 불쾌했던 경험을 공유했다. 혜리는 “한 달 반 전에 예약하고, 좌석까지 미리 지정했는데 퍼스트 클래스 좌석이 없다고 이코노미로 다운그레이드”라며 “환불도 못 해주고, 자리가 마음에 안 들면 다음 비행기 타고 가라는 항공사. 심지어 두 자리 예약했는데 어떻게 둘 다 다운그레이드될 수가 있느냐”고 분통을 터트렸다.

이후 델타항공은 “안전한 운항을 위해 항공기를 작은 기종으로 교체하는 과정에서 불가피하게 벌어진 일”이라며 “이코노미석 탑승 차액 금액은 환불 처리를 진행 중”이라고 해명했다.