경기 양평군 강하면 2층 주택 10월 22일 3차 매각기일 예정 감정가 49% 수준, 가격 매력도↑

경기도 양평군 소재 200평이 넘는 토지와 주택이 2억원대로 경매에 나와 눈길을 끈다. 계획적으로 조성된 서울 근교 전원주택단지와 달리 이 곳은 농촌 마을 특유의 조용하고, 자연친화적인 분위기를 담고 있는 게 특징이다.

경·공매 데이터업체 지지옥션에 따르면 경기 양평군 강하면 동오리 514 소재 주택과 토지는 오는 22일 3차 매각기일을 앞두고 있다. 최저가는 2억4024만원으로 감정가 4억9029만원의 49% 수준이다. 감정가는 토지 3억2460만원, 주택 1억2560만원, 기타 4000만원(조경시설 및 조경수) 등이다.

이 물건은 토지 207평(685㎡), 주택 36평(118㎡)으로 구성돼 있다. 주택 1층에는 거실, 방 두 개, 욕실 두 개, 보일러실이 있고 2층에는 방 한 개가 마련돼있다. 저온저장고·컨테이너창고로 쓰이는 부속창고가 있다. 주택 승인일은 2012년으로 10년 이상 넘은만큼 추가적인 수리 비용이 들 수 있다.

매물 주변에는 농가, 전원주택, 농경지 등이 혼재돼 있다. 지역개발 목적으로 계획적으로 만들어진 전원주택단지와 달리 농가 주택이 장기간 자리잡아온 것이 특징이다.

인근에는 동오2리마을회관·강하중학교 등이 있지만, 대형마트나 편의점 등 생활 편의시설은 다소 부족한 편이다. 하천이 인근에 있지만 조경 시설이 완벽하게 정돈되지 않았고, 강변을 조망하기는 어렵다.

이런 점 때문에 어린 자녀가 있는 젊은 부부나 투자·세컨하우스 목적의 수요자들보다는 해당 지역에 연고가 있거나 은퇴 후 전원생활을 원하는 사람들에게 더 적합하다는 전문가들의 평가가 나온다. 이주현 지지옥션 전문위원은 “일반 면단위 지역에 학교 등 인프라가 잘 갖춰진 경우는 어렵다”며 “향후 자산가치 상승을 기대하기도 쉽지 않다”고 말했다.

권리관계는 깨끗하다. 등기상 권리관계도 낙찰이 되면 다 소멸되고, 현재 소유자가 거주하고 있는 걸로 나와 낙찰자 입장에서는 명도 부담이나 저항 문제는 없어보인다.

서정은 기자